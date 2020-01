3,415 Millionen sahen Kitzbühel-Wochenende im ORF, bis zu 1,6 Millionen den Slalom

Nächster Halt: Nightrace in Schladming am 28. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - Insgesamt 3,415 Millionen Sportfans waren via ORF 1 bzw. ORF SPORT + live beim 80. Hahnenkamm-Wochenende mit dabei (weitester Seherkreis), das sind 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Damit wurde der Wert des Vorjahres (3,441 Millionen) übertroffen. Den Topwert erzielte dabei die Abfahrt am 25. Jänner mit bis zu 1,776 Millionen und durchschnittlich 1,629 Millionen Skifans bei 76 Prozent Marktanteil (71 bzw. 76 Prozent in den jungen Zielgruppen). Das ist der Streif-Topwert seit 2016. Der spannende zweite Slalomdurchgang am 26. Jänner erreichte bis zu 1,604 Millionen und durchschnittlich 1,394 Millionen bei 62 Prozent Marktanteil (56 bzw. 60 Prozent MA in den jungen Zielgruppen). Bereits Durchgang 1 hatte bis zu 1,099 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Den Super-G am 24. Jänner sahen bis zu 815.000 bei 57 Prozent Marktanteil.

Auch die Online-Berichterstattung über die aus österreichischer Sicht sehr erfolgreiche Kitzbühel-Woche 2020 wurde intensiv genutzt: So erzielten die Grid-Storys zu Kitzbühel auf sport.ORF.at vom 20. bis inkl. 26. Jänner mehr als 1,5 Millionen Page Impressions. Die Streamingangebote waren ebenfalls stark nachgefragt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demands auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Ski alpin zwischen 22. und 26. Jänner in Österreich insgesamt 763.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,9 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 19,9 Millionen Minuten. Der stärkste Live-Stream war die Abfahrt der Herren vom 25. Jänner mit einer Durchschnittsreichweite von 52.900.

Nächstes Spektakel: Nightrace am 28. Jänner in ORF 1

Nach dem Sportspektakel ist vor dem Sportevent: Zwei Tage nach Kitzbühel steht traditionell der Nachtslalom von Schladming zum bereits 22. Mal auf dem ORF-Programm. Michael Kögler dirigiert insgesamt 19 ORF-Kameras, denen kein noch so kleines Detail entgeht. Aus dem Hexenkessel im Ennstal melden sich für den ORF Oliver Polzer und Thomas Sykora, im Zielraum analysieren Rainer Pariasek und Benni Raich.

Der Übertragungsfahrplan im Überblick:

Ab 17.00 Uhr: 1. Durchgang

Ab 20.15 Uhr: 2. Durchgang

Das Nightrace im ORF Steiermark

Der ORF Steiermark widmet sich mit einem ausführlichen Programmangebot dem 23. „Nightrace“ in Schladming. Die Sportreporter des ORF Steiermark sind bei dem Topevent dabei und sorgen von 27. bis 29. Jänner mit (Live-)Sendungen und -Beiträgen für eine umfassende und spannende Vor-, Renn- und Nachberichterstattung rund um das legendäre Skirennen. Auch das „Guten Morgen Österreich“-Studio macht am 27. und 28. Jänner in Schladming Station.

27. Jänner – „Steiermark heute“ aus Schladming

Erster Höhepunkt der ORF-Steiermark-Berichterstattung ist die Sendung „Steiermark heute“, die am Vorabend des Nachtslaloms (27. Jänner um 19.00 Uhr in ORF 2 St) aus der Weltcup- und WM-Stadt Schladming gesendet wird. Moderator Thomas Weber begrüßt in dieser „Steiermark heute“-Spezialausgabe u. a. die aktuelle Nummer 1 im ÖSV-Slalomteam, Marco Schwarz, und den ORF-Ski-Experten und „Streif“-Abfahrtssieger von 1999, Hans Knauß. Zu Gast ist auch Ferdinand Seebacher: Der bekannte Schauspieler war in seiner Jugend „Nightrace“-Helfer und ist demnächst in einer Gastrolle in der neuen ORF-Comedyserie „Wischen ist Macht“ zu sehen (Sendungsstart am 27. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 1). Dazu gibt es aktuelle Berichte rund um das nächtliche Großereignis, Bilder des Tages und die ersten Eindrücke der Skistars. Reporter Robert Neukirchner meldet sich live von der Startnummernauslosung.

Auch Radio-Steiermark-Reporter Florian Prates mischt sich ab 27. Jänner in das Schladminger Geschehen und berichtet den Hörerinnen und Hörern die Neuigkeiten rund um die Charity-Veranstaltungen, News von der Weltcup-Meile und die Vorbereitungen zum Skirennen. Dazu gibt es Tipps für die An- und Abreise.

28. Jänner – das Rennen

Am 28. Jänner steht Radio Steiermark mit einer „EXTRA-Sendung“ von 12.00 bis 23.00 Uhr ganz im Zeichen des traditionellen Nachtslaloms – moderiert von Robert Sturmer und Sigrid Hroch. Nach Interviews, Stimmungsberichten und Reportagen von der Planai startet mit dem Beginn des 1. Durchgangs auch die Renn-Berichterstattung: Hannes Kargl kommentiert den Nachtslalom live auf Radio Steiermark. „Steiermark heute“ zeigt am Renntag, 28. Jänner, die schönsten Bilder und Höhepunkte des Tages – dazu gibt es einen Live-Einstieg nach dem ersten Durchgang des Nachtslaloms: Reporter Robert Neukirchner meldet sich mit den aktuellen Neuigkeiten von der Planai und einer Analyse des ersten Renn-Teils. Ein abschließender Bericht mit einer sportlichen und wirtschaftlichen Nachlese zum „Nightrace 2020“ erwartet die Seherinnen und Seher am 29. Jänner.

steiermark.ORF.at begleitet die Radio- und Fernsehberichterstattung und bringt ausführliche Beiträge über das 23. „Nightrace“ in Schladming.

„Guten Morgen Österreich“ zu Gast beim „Nightrace 2020“ Anlässlich des spektakulären Nachtslaloms macht das „Guten Morgen Österreich“-Studio am 27. und 28. Jänner in Schladming Station. Eva Pölzl und Oliver Zeisberger melden sich täglich ab 6.30 Uhr in ORF 2.

Dienstag, 28. Jänner: „Guten Morgen Österreich“ aus Schladming An diesem Dienstagabend verwandelt sich das Planai Stadion wieder in den berühmten „Hexenkessel“ − ORF 1 überträgt den Nachtslalom live ab 17.00 Uhr. Zum Auftakt in den aufregenden „Nightrace“-Tag freuen sich Eva Pölzl und Oliver Zeisberger auf spannende Talks: Zu Gast in der Sendung ist „Nightrace“-Rekordsieger Benjamin Raich. Auch der Schladminger Ex-Ski-Weltcupläufer Michael Tritscher stattet dem „Guten Morgen Österreich“-Studio einen Besuch ab. Manfred Breitfuß gibt Einblicke in das „Nightrace“-Rahmenprogramm und in die berühmte Weltcupmeile. Über die Grenzen hinaus bekannt ist auch der „Schladminger Loden“ – Herbert Steiner erzählt über das traditionsreiche Kleidungsstück. Das Tagesthema am Dienstag widmet sich dem Wasserstoff als Energiequelle. Musikalisch wird es mit Sängerin „Ameliy“. (Parkplatz Planai West − Schiliftgasse, 8970 Schladming)

Nach den „Guten Morgen Österreich“-Sendungen in Schladming tourt das mobile ORF-Frühfernsehen weiter nach Haus im Ennstal, Öblarn und Bad Mitterndorf. Eva Pölzl und Jan Matejcek melden sich am 29., 30. und 31. Jänner ab 6.30 Uhr in ORF 2.

Hitradio Ö3 LIVE beim Nightrace in Schladming

Wenn am Dienstag, dem 28. Jänner, das Nightrace über die Bühne geht, berichten die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits live aus Schladming und halten die Ö3-Hörer/innen auf dem Laufenden. Sie liefern außerdem ausführliche Ausblicke, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Slalomstars. Außerdem sendet Ö3 Wetterprognosen live aus Schladming:

Ö3-Meteorologin Carmen Schüssling meldet sich aus der Reporterkabine und wirft von 5.00 Uhr bis inkl. 12.00 Uhr einen Blick auf das Wetter.

Die Ö3-Ski-Challenge direkt nach dem Nightrace

Einmal im Leben die spektakulärste Slalomstrecke der Welt, die originale Weltcup-Piste auf der Planai, hinunterfahren – das gibt es für kein Geld der Welt zu kaufen, aber der Ö3-Wecker macht es möglich: Am Dienstag, dem 28. Jänner, treten zehn Ö3-Hörer/innen bei der Ö3-Ski-Challenge in Schladming gegeneinander an. Direkt nach dem Nightrace werden sie auf der originalen Slalom-Strecke des zweiten Durchgangs zeigen, wer der oder die Schnellste ist. Alle Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten der Ö3-Ski-Challenge sind auf der Ö3-Homepage zu finden.

Umfassende Berichterstattung zum Schladminger Nachtslalom auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Auch für das Schladminger Nightrace bereiten sport.ORF.at, ORF Ski alpin und ORF-TVthek im Web und via App ein umfangreiches multimediales Package vor, das von aktuellen Berichten über einen Live-Ticker bis zu einem Live-Stream und Video-on-Demand des gesamten Rennens reicht. Der ORF TELETEXT wird im Rahmen seiner alpinen Sportberichterstattung ebenfalls umfassend über den Nachtslalom berichten und u. a. einen Live-Ticker bereitstellen.

