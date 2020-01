Weltberühmter Polostar Ignacio "Nacho" Figueras als Markenbotschafter für Saudi-Arabiens Ultra-Luxus-Resort AMAALA enthüllt

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Weltberühmter Polostar und Ralph-Lauren-Model Ignacio Figueras wurde zum Markenbotschafter von AMAALA ernannt, dem ultra-exklusiven Tourismusziel, das an der saudi-arabischen Küste des Roten Meeres errichtet wird.

Argentinische Polo-Legende soll bei der Entwicklung von Weltklasse-Reitanlagen bei AMAALA helfen

Nicholas Naples, CEO, AMAALA und Ignacio "Nacho" Figueras beim AlUla Desert Polo

Figueras, besser bekannt als "Nacho", ist einer der 100 besten Polospieler der Welt. Der Star, der regelmäßig in internationalen Fernsehprogrammen zu sehen ist, hat eine große weltweite Fangemeinde und wurde einst von den Lesern der Zeitschrift Vanity Fair zum zweitschönsten Mann der Welt gewählt. In seiner jüngsten Rolle wird Nacho die Weltklasse-Poloanlagen von AMAALA mitgestalten und die Marke bei internationalen Polospielen vertreten.

"Ich habe immer gesagt, dass es meine Lebensaufgabe ist, Polo in die Welt zu hinauszutragen. An der Gestaltung der weltbesten Poloanlage mitzuwirken, ist eine unglaublich aufregende Chance, die ich einfach nicht ablehnen konnte", kommentierte Figueras. "Ich werde bei der Gesamtstrategie einschließlich Design, Bau, Betrieb, Marketing und Veranstaltungsplanung der Poloanlagen von AMAALA beraten."

Als AMAALA-Botschafter, der sich auf den Polosport konzentriert, wird Nacho die Aufgabe haben, prestigeträchtige Polo-Veranstaltungen von AMAALA durch Team-Sponsoring und andere Aktivitäten weltweit zu etablieren. Er wird beim Aufbau der AMAALA Polo Training Academy mithelfen, die die Teilnahme junger Menschen an diesem Sport fördert, und ausgewählten Gästen die Möglichkeit bieten, mit ihm als ihrem persönlichen Polotrainer zu trainieren.

Nicholas Naples, Chief Executive Officer von AMAALA, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Unsere Partnerschaft mit Nacho zeigt, wie ernst wir Polo als eine Komponente des AMAALA-Sport- und Lifestyle-Erlebnisses betrachten. Nacho zählt regelmäßig zu den Spitzenspielern der Welt mit einem Profil, das über den eigentlichen Sport hinausgeht und ihm den Spitznamen "David Beckham des Polos" eingebracht hat. Er ist der ideale Botschafter für die Weltklasse-Einrichtungen, die zum Wachstum des Polosports in Saudi-Arabien beitragen werden."

Die Gestaltung aller Poloanlagen wird auf internationalen Maßstäbe basieren und eine passende Anzahl, Größe und Lage von Poloanlagen und anderen Pferdesportanlagen umfassen, um sie zu einem Veranstaltungsort von Weltklasse zu machen. Zu den Einrichtungen gehören ein Hotel für Reiter und ein Country-Club, Pferdekoppel-Villen und Landgüter, Pferdeställe, Pferdepensionen und Kur- und Erholungsbereiche für Pferde. Die Einrichtungen werden auch Besucherbereiche, Reitwege und Freizeitreitanlagen umfassen. Es wird auch Pony-Camps für Kinder geben.

"Das ist sehr aufregend für den Polosport im Königreich", kommentierte der Vorsitzende des saudischen Poloverbandes Amr Zedan. "Die geplanten AMAALA-Anlagen haben wirklich Weltklassenniveau und werden eine neue Generation junger Saudis dazu inspirieren, den Sport aufzugreifen und von Weltstars wie Nacho zu lernen."

Nach der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaft führte Nacho ein AMAALA-Poloteam zum Sieg bei der historischen AlUla Desert Polo Championship. Das erste Spiel, das in Zusammenarbeit mit dem saudischen Polo-Verband und der Königlichen Kommission für AlUla organisiert wurde, fand im Rahmen des Festivals "Winter at Tantora" statt. Unter dem vier Mannschaften mit je drei Spielern, nämlich den Teams AMAALA, AlUla, Al Nahla Bentley und Richard Mille, wurde die Meisterschaft mit dem historischen Sieg des Teams AMAALA abgeschlossen, der in einer Preisverleihung durch Seine Königliche Hoheit Abdulaziz bin Turki bin Faisal, den Vorsitzenden der General Authority for Sports, gipfelte.

AMAALA ist um die drei Säulen Wellness und Sport, Kunst und Kultur sowie Sonne, Meer und Lifestyle herum verankert. Es widmet sich auch dem nachhaltigen Bauen und Betrieb, wobei die Erhaltung und Verbesserung der Umwelt für den Erfolg des ehrgeizigen Projekts von größter Bedeutung ist.

