Blümel: Herzliche Gratulation an die Volkspartei Niederösterreich zu beeindruckenden Wahlergebnissen

Deutlicher Stimmenausbau und starke Zugewinne in vielen Gemeinden - historische Wahlerfolge in Wiener Neustadt und anderen Städten

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der gesamten Volkspartei Niederösterreich und den vielen Kandidatinnen und Kandidaten zum heutigen Wahltag, der tolle Ergebnisse, einen deutlichen Stimmenausbau und starke Zugewinne für die Volkspartei in sehr vielen Städten und Gemeinden gebracht hat", so ÖVP Wien-Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel zu den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. „Insbesondere die historischen Wahlerfolge in Wiener Neustadt, aber auch Städten wie Amstetten oder Gmünd, wo erstmals die ÖVP an erster Stelle liegt, sind eindrucksvolle Bestätigung türkiser Arbeit auf allen Ebenen“, zeigt sich Gernot Blümel insbesondere über die ausgezeichneten Ergebnisse und schönen Wahlerfolge in den Städten erfreut.

