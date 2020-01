Blümel: Gratulation an Thomas Steiner und die Volkspartei Burgenland!

Stimmenzuwachs ist erfreulich – VP-Burgenland weiterhin starker Treiber und Korrektiv

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Thomas Steiner und seinem Team im gesamten Burgenland zu dem erfreulichen Zuwachs an Wählerstimmen und der Stärkung durch die Burgenländerinnen und Burgenländer!", so VP-Wien Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel zur Landtagswahl im Burgenland. Die Volkspartei ist starker Treiber und Korrektiv im Burgenland und wurde heute weiter gestärkt.

Für die Volkspartei bedeute das Ergebnis insgesamt die siebte erfolgreiche Landtagswahl in Folge, so Blümel, der auf die kommende Gemeinderatswahl in Wien blickt: „Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach fast 100 Jahren die echte Chance auf etwas wirklich Neues und die Chance, dass Wien neu regiert werden kann. Und das würde Wien gut tun“, so Gernot Blümel.

