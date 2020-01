Kurz: Erfolgreicher Wahltag für die Volkspartei

Volkspartei verzeichnet Zuwächse im Burgenland und in Niederösterreich

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der burgenländischen und der niederösterreichischen Volkspartei ganz herzlich zu den Zugewinnen bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen“, betont ÖVP-Bundesparteiobmann Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Burgenland verzeichnet die Volkspartei mit 30,6 Prozent ein Plus von 1,5 Prozent und kann sich gegenüber der Landtagswahl 2015 verbessern. „Mit den Zugewinnen im Burgenland verzeichnen wir als Volkspartei die siebte erfolgreiche Landtagswahl in Folge“, so Kurz. Ein Beweis, dass der türkise Weg bei den Menschen ankommt, sei auch das Wahlergebnis der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. „Die Volkspartei konnte in Niederösterreich eindrucksvoll wieder Platz eins erlangen und bleibt weiterhin die unangefochtene Bürgermeister-Partei in Niederösterreich. Ich danke allen Kandidaten, Bürgermeistern und Gemeinderäten für ihren Einsatz bei beiden Wahlgängen“, so Kurz abschließend.



Gaby Schwarz, stellvertretende Generalsekretärin der neuen Volkspartei, bedankte sich bei Thomas Steiner und dem gesamten Team der burgenländischen Volkspartei: Als Burgenländerin freut es mich besonders, dass unsere Themen und unser Zugang bei den Menschen angekommen sind“, so Schwarz. „Es ist ein guter Tag für die Volkspartei, nicht nur für die Volkspartei im Burgenland, sondern auch in Niederösterreich. Herzliche Gratulation auch an die Gemeindeparteien der VPNÖ zum Erfolg bei den heutigen Gemeinderatswahlen“, betont Schwarz.



Volkspartei-Generalsekretär Axel Melchior freut sich ebenfalls über den Doppelerfolg: „Die Volkspartei ist eine starke Stimme in allen Ländern und Gemeinden. Unsere Länder und Gemeinden tragen Verantwortung für die Gestaltung der persönlichen Lebensbereiche der Menschen. Durch den Wahlerfolg im Burgenland und in Niederösterreich bleibt auch weiterhin eine gute Partnerschaft zwischen Gemeinden, Ländern und Bund garantiert“, schließt Melchior.



