Grenzüberschreitende Luftraumsicherungsoperation DAEDALUS 20 erfolgreich beendet

Staatsvertrag „Grenzüberschreitende Luftraumüberwachung“ mit der Schweiz erstmals vollinhaltlich angewandt

Wien (OTS) - Vom 20. bis einschließlich 24. Jänner 2020 sicherten die Luftstreitkräfte des Bundesheeres anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, verstärkt den österreichischen Luftraum. Dazu wurde ein Flugbeschränkungsgebiet über Teilen Vorarlbergs und Tirols errichtet. Während der Luftraumsicherungsoperation kam es zu einer Luftraumverletzung durch ein Kleinflugzeug. Der Pilot hatte das Flugbeschränkungsgebiet missachtet. Das Luftfahrzeug wurde durch eine Pilatus PC-7 der Luftstreitkräfte abgefangen und aus dem Sperrgebiet geführt. In Summe wurden 231 zivile Fluggenehmigungen in diesem Raum erteilt und überwacht. Davon 121 durch berechtigte Luftfahrzeuge wie zum Beispiel Hubschrauber des Innenministeriums oder des ÖAMTC. Weiteren 63 Luftfahrzeugen wurde das Ein- und Durchfliegen des Luftraumes durch die Luftraumüberwachungszentrale genehmigt.

Im Rahmen der Luftraumsicherungsoperation DAEDALUS 20 kam der Staatsvertrag „Grenzüberschreitende Luftraumüberwachung“ mit der Schweiz erstmals vollinhaltlich zur Anwendung. Durch diesen Vertrag wird wichtige Zeit zur Reaktion auf nicht militärische Gefahren aus der Luft gewonnen. Er ermöglicht eine lückenlose Verfolgung von verdächtigen zivilen Flugzeugen ohne Eingriff auf die nationale Souveränität. Aufgaben der militärischen Landesverteidigung sowie der Einsatz von Waffen im Gebiet des jeweils anderen Staates sind ausdrücklich verboten. Der Staatsvertrag mit Deutschland steht ebenfalls vor dem Abschluss.

Mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten und 20 Luftfahrzeuge, 10 Flächenflugzeuge und 10 Hubschrauber sorgten für die Sicherheit der Veranstaltung. Zu den Aufgaben zählten unter anderem Patrouillenflüge zur Überwachung, Flüge zur Identifizierung von Luftraumverletzungen sowie Transportflüge.

Aufgrund der grenznahen geografischen Lage von Davos zu Österreich erging im Vorfeld seitens der Schweiz das Ersuchen, während der Dauer des Weltwirtschaftsforums den Luftraum seitens der Österreichischen Luftstreitkräfte abzusichern.



