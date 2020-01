ATV-Frage der Woche: Für 59% der Blau-Wähler ist Norbert Hofer der beste FPÖ-Chef, für 19% Strache

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag steht bei "ATV Aktuell: Die Woche" neben der Landtagswahl im Burgenland - ATV berichtet ab 15.45 Uhr live - auch die FPÖ auf der Agenda. Peter Hajek erhob in einer aktuell durchgeführten Umfrage mit 500 TeilnehmerInnen, wer aus Sicht der ÖsterreicherInnen der beste FPÖ-Chef ist.



Bei den Blau-WählerInnen sind 59 Prozent der Ansicht, dass Norbert Hofer seinen Job am besten macht. 19 Prozent sehnen sich hingegen Heinz-Christian Strache oder Herbert Kickl (16%) an die Spitze der freiheitlichen Partei.



In der Bevölkerung zeigt sich folgendes Bild:

30 Prozent sind der Ansicht, dass Norbert Hofer der beste FPÖ-Chef ist. Nur 8 Prozent sind der Meinung, dass es Heinz-Christian Strache wäre und 7 Prozent stimmten für Herbert Kickl. 23 Prozent finden, dass es "eine andere Person" sein sollte.



Peter Hajeks Expertenmeinung dazu lautet:

"Die konziliante Art von Norbert Hofer findet sowohl bei den FPÖ-Wählern als auch in der Gesamtbevölkerung Anklang. In der verbliebenen FPÖ-Wählerschaft wird aber Heinz-Christian Strache tendenziell Herbert Kickl vorgezogen, was keinen Vertrauensbeweis für den blauen Mastermind darstellt."

Außerdem in der Sendung: Straches Show in den Sofiensälen, die Grün-Türkisen Machtspielchen und die Auswirkungen der burgenländischen Landtagswahl.



Die Burgenland-Wahl am Sonntag bei ATV im Überblick:



"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Burgenland", um 15:45 Uhr



"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Burgenland 2020 - Runde der Spitzenpolitiker", um 18:10 Uhr

"ATV Aktuell", um 19:20 Uhr

