ORF SPORT + mit der Eiskunstlauf-EM und der Handball-EM

Auch am 25. und 26. Jänner: Langlaufen, Skicross, Rodeln, Skispringen, die Kitzbühel-Pressekonferenzen, Snowboard, Bob und Snowboardcross

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 25. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Oberstdorf (Skiathlon 2 x 7,5km Frauen um 9.55 Uhr, Skiathlon 2 x 15km Herren zeitversetzt um 2.00 Uhr), vom Skicross-Weltcup in Idre Fjäll um 10.55 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Sigulda (Damen 2. Lauf um 12.30 Uhr, Doppelsitzer 2. Lauf um 15.15 Uhr), vom Skisprung-Weltcup der Damen in Rasnov um 13.10 Uhr, von der Pressekonferenz nach der Abfahrt in Kitzbühel um 14.25 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Piancavallo (PSL) um 14.45 Uhr, von der Eiskunstlauf-EM Graz 2020 (Kür Eistanzen um 16.15 Uhr und zeitversetzt um 0.00 Uhr, Kür Frauen um 20.15 Uhr und zeitversetzt um 22.30 Uhr), vom Bob-Weltcup in Königssee (Zweier Herren 2. Lauf um 16.30 Uhr, Zweier Damen zeitversetzt um 1.00 Uhr), von der Mannschaftsführersitzung vor dem Slalom in Kitzbühel um 17.40 Uhr, von der Handball-EM 2020 (Spiel um Platz 3) um 18.15 Uhr und vom Snowboardcross-Weltcup in Big White um 21.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 7.55 und 8.55 Uhr sowie das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 und 9.25 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Sigulda (Herren 1. Lauf um 9.20 Uhr, 2. Lauf um 10.55 Uhr, Sprint Doppel zeitversetzt um 20.15 Uhr, Sprint Herren zeitversetzt um 21.45 Uhr, Sprint Damen zeitversetzt um 23.00 Uhr), vom Skicross-Weltcup in Idre Fjäll um 12.05 Uhr und zeitversetzt um 22.15 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Herren Massenstart) um 12.15 Uhr, vom Skisprung-Weltcup der Damen in Rasnov um 13.05 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Piancavallo (PSL Team) um 14.30 Uhr, von der Pressekonferenz nach dem Slalom in Kitzbühel um 15.00 Uhr, von der Eiskunstlauf-EM Graz 2020 (Schaulaufen) um 15.15 Uhr, von der Handball-EM 2020 (Finale) um 16.25 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Oberstdorf (Sprint klassisch Damen und Herren) zeitversetzt um 18.45 Uhr, vom Snowboardcross-Weltcup in Big White (Einzel) um 20.25 Uhr und vom Bob-Weltcup in Königssee (Vierer Herren 2. Lauf) zeitversetzt um 23.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 9.00 und 10.40 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 26. Jänner.

Die Langläuferinnen und Langläufer tragen in Oberstdorf in Deutschland am 25. Jänner Skiathlon-Bewerbe und am 26. Jänner Sprint-Bewerbe aus. Kommentator ist Toni Oberndorfer. (ORF-TVthek: 2 x 15km Herren live von 11.55 bis 13.30 Uhr, Sprint klassisch Damen und Herren live von 11.40 bis 13.35 Uhr)

In Idre Fjäll in Schweden stehen am 25. und 26. Jänner zwei Weltcup-Bewerbe der Skicrosser auf dem Programm. Kommentator ist Philipp Maschl. (ORF-TVthek: am Sonntag live von 10.55 bis 12.40 Uhr)

Sigulda in Lettland ist am 25. und 26. Jänner die sechste Weltcup-Station der Kunstbahnrodlerinnen und -rodler in dieser Saison. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Wolfgang Linger. (ORF-TVthek: Damen 1. Lauf live von 10.45 bis 11.55 Uhr, 2. Lauf von 12.10 bis 13.20 Uhr, Doppelsitzer 1. Lauf von 13.50 bis 15.00 Uhr, Sprint Damen live von 12.45 bis 13.10 Uhr, Sprint Doppel live von 13.15 bis 13.55 Uhr, Sprint Herren von 14.00 bis 14.30 Uhr)

Die Skispringerinnen tragen am 25. und 26. Jänner in Rasnov in Rumänien zwei Weltcup-Bewerbe aus. Kommentator ist Dieter Helbig.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz nach der Abfahrt in Kitzbühel am 25. Jänner live. Reporter ist Andreas Felber.

In Piancavallo in Italien stehen bei den Snowboarderinnen und Snowboardern am 25. Jänner ein Parallel-Slalom und am 26. Jänner ein Team-Parallel-Slalom auf dem Programm. Kommentator ist Erwin Hujecek. (ORF-TVthek am Sonntag live von 13.55 bis 15.10 Uhr)

Die Eiskunstlauf-Europameisterschaft geht von 20. bis 26. Jänner in Graz über die Bühne. Die besten Athletinnen und Athleten des Kontinents kämpfen in der Steiermark in vier Disziplinen um begehrtes Edelmetall. Insgesamt werden rund 160 Sportlerinnen und Sportler aus 35 Ländern an der EM 2020 teilnehmen. Kommentatorin ist Gabi Jahn, an ihrer Seite als Kokommentatorin fungiert Eva Martinek. (ORF-TVthek Kür Eistanzen live von 13.15 bis 16.50 Uhr, Kür Frauen von 20.15 bis 22.30 Uhr, Schaulaufen live von 14.30 bis 17.00 Uhr)

Der Skeleton- und Bob-Weltcup macht von 24. bis 26. Jänner in Königssee in Deutschland Station. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek: Zweier Damen 1. Lauf live von 12.00 bis 13.10 Uhr, 2. Lauf von 13.30 bis 14.40 Uhr, Zweier Herren 1. Lauf von 15.00 bis 16.10 Uhr, Vierer Herren 1. Lauf live von 13.30 bis 14.40 Uhr, 2. Lauf von 15.00 bis 16.10 Uhr)

Die Mannschaftsführersitzung vor dem Slalom in Kitzbühel zeigt ORF SPORT + am 25. Jänner live. Reporter ist Andreas Felber.

Bei der Handball-EM wird am 25. Jänner Platz drei ermittelt. Das Finale steht am 26. Jänner in Stockholm in Schweden auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Im Snowboardcross werden in Big White in Kanada am 25. Jänner ein Einzel-Bewerb und am 26. Jänner ein Team-Bewerb ausgetragen. Kommentator ist Erwin Hujecek.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz nach dem Slalom in Kitzbühel am 26. Jänner live.

Reporter ist Andreas Felber.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 24. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

