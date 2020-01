FOR FOREST: Stadion-Bäume sorgen für kühle Luft in Graz

Rund zehn Bäume aus Österreichs größtem Kunstprojekt im öffentlichen Raum, FOR FOREST, werden in den Wald des KLIMA-KULTUR-PAVILLON in Graz gesetzt.

Klagenfurt (OTS) - Das Projekt “KLIMA-KULTUR-PAVILLON”, initiiert vom Grazer Breathe Earth Collective, soll ab 20. Mai frischen Wind in die steirische Landeshauptstadt bringen. Einzelne Bäumen von FOR FOREST sind Teil dieses Projektes, das als Prototyp zur Kühlung der Stadt am Freiheitsplatz in Graz installiert wird: Die Stadion-Bäume werden im KLIMA-KULTUR-PAVILLON als Botschafter von FOR FOREST vorübergehend einen neuen Standort finden und als Klimabotschafter ihre Geschichte weitererzählen. Rund zehn Bäume, Groß- und Mittelgehölze, werden in der ca. 100 m2 großen Waldoase im Pavillon verpflanzt und bis Ende des Sommers verbleiben.

Der KLIMA-KULTUR-PAVILLON wird den ganzen Sommer lang verschiedenen Initiativen und Projekten eine Plattform zum Vernetzen, Engagieren und Erleben von Klimathemen bieten.

Weltweite Initiative mit Österreich-Wurzeln

FOR FOREST will dem Wald eine starke Stimme geben. FOR FOREST zielt darauf ab, Menschen für die Themen Umweltschutz und Klimakrise zu sensibilisieren. Der Kunst und Kultur kommt dabei eine besondere Rolle zu: Die globale Initiative erzeugt Aufmerksamkeit durch die Unterstützung und Förderung von Projekten, die nachhaltig, umweltschonend und kreativ im Sinne der Wälder sind. Eine Bühne, wie der KLIMA-KULTUR-PAVILLON, die mit vielen verschiedenen Facetten bespielt wird, ist daher der ideale Ort. Das ist auch der Grund, warum FOR FOREST das Projekt unterstützt.

Die vollständige Presseaussendung und Fotos zum Download finden Sie auf: www.forforest.net/presse/

