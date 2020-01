Rekordjahr für Interwetten

Erfolgreichstes Jahr in der Unternehmensgeschichte – Brutto-Umsatz knackt erstmals die 2 Milliarden Euro Marke

Ta´Xbiex (OTS) - Online-Sportwetten-Pionier Interwetten verkündet einen neuen Rekord für das Geschäftsjahr 2019. Es konnte das mit Abstand beste Ergebnis in der 30-jährigen Geschichte des Unternehmens erzielt werden. Besonders bemerkenswert bei dem Rekordergebnis ist, dass es in einem Jahr ohne Fußball Großereignis erzielt werden konnte.

Im Jahr 2019 stiegen die Wetteinsätze erstmals auf über €2 Milliarden, somit konnten die Bruttospielertrag im Vergleich zu 2018 sogar um 30% gesteigert werden. Mit einem Gross Gaming Revenue (GGR) von €99,5 Millionen Euro, schrammt der Online-Gaming Anbieter nur knapp an der €100 Millionen Grenze vorbei und erzielt im Vergleich zu 2018 ein GGR Wachstum von 25%. Hinzu kommt auch ein Anstieg der EBITDA Marge auf 22,4%, im Vergleich zu 16,7% im Jahr 2018, was eine Steigerung der EBIDTA Marge von 64,43% entspricht.

Ein Jahr voller Bewegung

2019 stand bei Interwetten im Zeichen der Bewegung. Anfang des Jahres übernahm Dominik Beier die Position des Vorstandssprechers von Werner Becher, der diese Tätigkeit 7 Jahre lang erfolgreich ausgeübt hat.

Es folgte eine neue Werbekampagne inklusive neuem kommunikativem Auftritt zum Fußball-Saisonstart. Im Zuge weiterer Marketingoffensiven in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Spanien und Griechenland, wurden hochwertige Sponsorships abgeschlossen, unter anderem mit dem deutschen Bundesliga Verein VfL Wolfsburg und der griechischen Fußballliga.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auch auf der Weiterentwicklung des Produkts: das Gaming, LIVE Streaming- und Virtuals Angebot wurde massiv ausgebaut, das mobile Angebot in einem ersten Schritt überarbeitet. Im ersten Quartal 2020 gibt es eine weitere Produktoffensive mit vielen neuen und spannenden Features für alle Interwetten Kunden.

Dominik Beier, Vorstandssprecher bei Interwetten: „Dieses außerordentliche Ergebnis 2019 resultiert aus tollem Teamwork und großartigen Leistungen quer durch alle Unternehmensbereiche. Ein Rekordergebnis, ohne Fußball Europa- oder Weltmeisterschaft und in Anbetracht der großen regulatorischen Herausforderungen zu erzielen, ist wirklich außergewöhnlich. Unsere Größe und Struktur ermöglichen es uns flexibel und schnell zu arbeiten. Für uns gilt es nun weiter Vollgas zu geben. 2020 ist ein ganz wichtiges Jahr, welches im Zeichen der Produktoffensive, Fußball Europameisterschaft sowie der Expansion in neue, regulierte, Märkte stehen wird.“

Über Interwetten

Wetten ist unser Sport.

Interwetten bietet mit rund 1,8 Millionen Kunden und einem Wettumsatz von rund 2 Milliarden Euro das beste Online-Entertainment. Neben den klassischen Sportwetten wird das Portfolio von Interwetten durch ein umfangreiches Live-Wettangebot ergänzt. 2019 konnte auf über 140.000 LIVE Events gewettet werden. Hinzu kommen Casino, Live-Casinos und eine Vielzahl spannender Spiele. Interwetten bietet seinen Kunden rund um die Uhr Casino-Atmosphäre. Mehr als 30 Anbieter sind im Sortiment und mehr als 1.200 Spiele im Angebot.

Das Unternehmen wurde 1990 als Sportwettenanbieter in Wien gegründet und ist seit über 20 Jahren mit der Website www.interwetten.com online. Interwetten schüttet mehr als 95 Prozent seines Umsatzes als Gewinn an seine Kunden aus.

Das Gründungsmitglied der European Gaming and Betting Association ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) in Malta lizenziert. Interwetten hat auch in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland), Irland und Schweden erfolgreich Genehmigungsverfahren abgeschlossen. In Deutschland hat Interwetten bereits 2012 die zweite Phase des Sportwetten-Konzessionsverfahren erreicht. Auch 2020 beteiligt sich Interwetten an der Ausschreibung für bundesweite Sportwettenlizenzen.

Im Bereich des Spieler- und Konsumentenschutzes verpflichtet sich Interwetten auf allen Domains den höchsten Standards.

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Reichl, M.A.

Phone: +43 1 73210-156

E-Mail: lukas.reichl @ interwetten.com