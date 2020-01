Gemeinsame Pressemitteilung Geschäftsführung Mediaprint, Gewerkschaft GPA-djp, Betriebsrat Mediaprint

Wien (OTS) - Gestern, 22.01.2020, hat die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG kommuniziert, die Tätigkeit der Druckhelfer, die in der Druckerei Inzersdorf und Salzburg beschäftigt sind, im Rahmen eines Betriebsteilübergangs an eine externe Firma auszulagern.

Dies führte zu unterschiedlichen Medienberichten. Angesichts dessen haben sich die Gewerkschaft GPA-djp, Betriebsrat und Geschäftsführung der Mediaprint zu einer gemeinsamen Erklärung des erzielten Verhandlungsergebnisses entschlossen.

In konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten konnte eine sozialverträgliche Einigung für die Mitarbeiter im Druckbereich der Mediaprint gefunden werden.

Die gestern kommunizierten Änderungen im Druckbereich der Mediaprint an den Standorten Wien und Salzburg haben zur Verunsicherung der Mitarbeiter an allen Standorten (Wien, Salzburg und St. Andrä) und zur Verärgerung der Gewerkschaft, sowie Betriebsrat geführt.

Die sofort gestern Abend, 22.01.2020 begonnenen Gespräche zwischen Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung wurden am heutigen Donnerstag, 23.01.2020, intensiv fortgesetzt und konnten nun zu einem Abschluss gebracht werden.

Ergebnis

Das von allen Seiten akzeptierte Ergebnis sieht vor, dass keine Kündigungen ausgesprochen werden. All jene, die mit dem Betriebsteilübergang oder geänderten Arbeitsbedingungen nicht einverstanden sind, wird ein umfangreiches Sozialplanangebot zur Verfügung gestellt. Dieses sieht vor, dass neben erhöhten Abfindungen eine Arbeitsstiftung eingerichtet wird.

Wichtig war den Verhandlungspartnern dabei allen derzeit beschäftigten Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive zu bieten.

Morgen werden in Betriebsversammlungen an allen drei Standorten die Mitarbeiter im Detail über die Ergebnisse informiert.

Das Erscheinen der Tageszeitungen ist an allen Produktionsstandorten damit sichergestellt.

Zitate:

Karl Dürtscher – Bundesgeschäftsführer, GPA-djp

„Wir freuen uns, dass durch das Verhandlungsergebnis weitere betriebliche Auseinandersetzungen verhindert werden können und wir als Gewerkschaft einen Beitrag zur innerbetrieblichen Konfliktlösung, zum Wohl der Mitarbeiter leisten konnten. “

GF Mediaprint Christoph Niemöller

„Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verändern ist nie einfach, doch ist dieser Schritt für die Zukunft des Unternehmens dennoch notwendig. Darüber hinaus sind wir froh im heutigen Gespräch eine dauerhafte Auseinandersetzung verhindert zu haben.“

Michael Ritzinger, Betriebsratsvorsitzender Mediaprint Druckerei

„Die Herausforderungen, vor die wir als Belegschaftsvertretung gestellt wurden waren unerwartet und extrem unerfreulich. In intensiven Verhandlungen mit der Geschäftsführung konnten wir die Folgen dieser Maßnahmen deutlich abmildern.“

Alois Freitag, Vorsitzender Konzernvertretung Mediaprint

„Die Zukunft der Medienbetriebe bedeutet für uns, den Wandel aktiv und im Sinne der Belegschaft mit zu gestalten. Tageszeitungen werden auch in Zukunft ein bestimmender Faktor im Mediengefüge bleiben und sollen auch weiterhin attraktive Arbeitsplätze anbieten.“

