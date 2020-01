Kymeta und Isotropic Networks kooperieren bei auf Flat-panel-Antennen basierenden Diensten der nächsten Generation

Redmond, Washington und Lake Geneva, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Isotropic, der vertrauenswürdige Anbieter weltweiter Internet-Dienste, die ein unerreichtes Maß an Verlässlichkeit bieten; und Kymeta, das Kommunikationsunternehmen, das sich einsetzt, alles an allen Orten in einem Netz von Konnektivität zu verbinden, sind eine Kooperation eingegangen, um Over-the-air-Tests mit Kymetas u7-Antenne und Antennen der nächsten Generation durchzuführen.

Die erfolgreichen Tests mit der Antenne "u7" von Kymeta(TM) bestätigen die sofortige Machbarkeit eines nahtlosen, integrierten Multi-Dienst-Angebots über mehrere Netze und Strahlen

Die Tests wurden letzte Woche in der Region Seattle in Isotropics Netz "E115" durchgeführt. Früher hatten Tests mit den Satelliten "AM2" und "G28" an der Ostküste stattgefunden. Die Kymeta-Antenne u7 wurde mit einem "iDirect X7"-Satelliten-Router und einem "iQ 200LTE"-Modem gekoppelt, die für den mobilen Einsatz optimiert sind. Die erfolgreichen Tests zeigen die Fähigkeit der Antenne, über mehrere Satellitennetze und -strahlen zu funktionieren. Auch waren die Tests das erste Mal, dass Isotropics kommerzielles Dienstleistungsangebot sofort nach Konzeption bereitgestellt wurde.

Kymetas u7-Ku-Band-Satelliten-Terminal bedient die Nachfrage nach leichtgewichtigen, unauffälligen und hohen Durchsatz ermöglichenden Kommunikationssystemen in Bewegung. Das u7-Terminal macht Verbindungen mit nahezu jedem Fahrzeug, Schiff oder jeder festen Plattform leichter und verlässlicher als je zuvor.

"Die Tests mit Kymeta waren für mich eine Offenbarung", so Hank Zbierski, Chief Catalyst und Mitgründer von Isotropic. "Ich hatte darauf gewartet, dass sich das Potenzial der holografischen Strahlformung erfüllen würde und war die Metamaterial-Technologie betreffend skeptisch. Diese Tests haben ohne jeden Zweifel bewiesen, dass die Metamaterial-Wissenschaft nichts ist, was erst in Zukunft möglich ist. Die Technologie ist heute schon umsetzbar."

Als Teil der Entwicklung und Tests, die der Antenneninnovator in seine Antenne der nächsten Generation investiert, wird Kymeta Bandbreite nutzen, die Isotropic an der Bodenstation in Lake Geneva und in Isotropics erstklassigem Netzbetriebszentrum bereitstellt.

"Wir freuen uns sehr, mit Isotropic kooperiert zu haben, um diese Tests durchführen zu können. Isotropics Netz ermöglicht nachweislich eine stabile Dienstbereitstellung über unsere u7-Antenne", so Walter Berger, President, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer von Kymeta. "Diese Übung hat die nahtlose Konnektivität unserer revolutionären Flat-panel-Antennentechnologie nachgewiesen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Isotropic, um die Richtung der Satellitenkommunikation der Zukunft zu gestalten."

Das Kymeta u7-Terminal, mit nahtloser Konnektivität, steht heute in Isotropics Netz zur Verfügung.

Informationen zu Isotropic Networks

Isotropic Networks, Inc. (Isotropic) ist ein weltweit aktiver Anbieter satellitengestützter Internet-Dienste und Lösungen für das Management von Netzen. Mit der besten Verfügbarkeit in der Satellitenbranche bieten wir führenden Unternehmen in Branchen hohen Risikos und Drucks, darunter Öl und Gas, Schifffahrt und Enterprise-Lösungen, ein unerreichtes Maß an Verlässlichkeit.

Isotropic ist für seine hohen Standards bei der Fehlerdiagnose und Lösung technisch komplexer Probleme mit den neuesten Technologien bekannt. Unser Team umfassend geschulter Hardware- und Software-Ingenieure bietet personalisierte Dienste und Lösungen an, die unsere Kunden unterstützen - wann und wo immer sie den größten Bedarf haben, heute und in Zukunft.

Isotropic stellt weltweit Verbindungen her und legt die Messlatte dafür, was Satellitenkonnektivität ermöglicht, kontinuierlich höher.

www.isotropic.network

Informationen zu Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen - mit dem Ziel, die überwältigende Nachfrage nach weltweit flächendeckender mobiler Konnektivität zu decken. Die Flat-panel-Satellitenantenne des Unternehmens (die erste ihrer Art), die Kymeta-Verbundplattform und die Kymeta-Konnektivitätsdienste bieten Kunden rund um den Globus revolutionäre mobile Konnektivität über Satellitennetze sowie Satelliten-Mobilfunk-Hybridnetze. Gestützt auf US- und internationale Patente und Lizenzen bedient das Kymeta-Terminal die Nachfrage nach leichtgewichtigen, schlanken und hohen Durchsatz ermöglichenden Kommunikationssystemen, die es nicht erfordern, dass mechanische Komponenten eine Ausrichtung auf einen Satelliten vornehmen. Kymeta macht Verbindungen einfach - für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

www.kymetacorp.com

