Kamele auf der Weide: Alpakas als Woll-Lieferanten und Therapie-Tiere.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 1. Februar 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Zahl der Alpakas, einer domestizierten Kamel-Form, auf Österreichs Weideflächen nimmt stetig zu – derzeit gibt es hierzulande bereits mehr als 1.000 Alpaka- und Lama-Halter. Darunter auch eine Züchterin im niederösterreichischen Waldviertel, die mit ihren Tieren im Mittelpunkt einer „Land und Leute“-Reportage steht.

Die Gründe für den verstärkten Einsatz sind vielfältig. Einerseits ist die Alpaka-Wolle besonders fein, weich und glänzend; sie wird u.a. zu Hauben, Fellschuheinlagen und Decken verarbeitet. Andererseits beeindrucken die Tiere durch ihre Genügsamkeit; sie sind unkompliziert in der Haltung und haben ein äußerst sanftmütiges Wesen. Daher eigenen sie sich auch hervorragend für den Einsatz als Therapie-Tiere.

Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 1. Februar:

*Tierwohl übers Internet.

Mit Kurzvideos in Sachen Tierwohl setzt Bio Austria, der Verband der heimischen Bio-Bäuerinnen und -Bauern, auf die Weitergabe von Wissen rund um die Gesundheit von Rind, Schaf, Ziege, Schwein und Geflügel – von der Flüssigkeitsaufnahme bis zum Platzbedarf.

*Qualität in der Fleischwirtschaft.

Bei der „AMA Lukullus Gala“ in Zell am See, Salzburg, wurden herausragende Leistungen und Verdienste um die Qualitätserhöhung bei Fleisch ausgezeichnet. Darüber hinaus waren aber auch die künftigen Herausforderungen der Branche ein Gesprächsthema.

*Unfallvermeidung durch Schulungen.

Waldarbeit birgt viele Unfallrisken – die Sozialversicherung der Selbständigen, SVS, bietet daher Schulungen für bäuerliche Waldbesitzer und gewerbliche Forstunternehmer an, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

*Telfer Fasnacht.

Das „Schleicherlaufen“ in Telfs in Tirol ist ein Jahrhunderte alter, mythischer Fasnachts-Brauch. Er findet alle fünf Jahre statt und lockt immer tausende Besucher an. Vor dem farbenprächtigen Umzug wird dabei der „Naz“, eine Symbolfigur des Schleicherlaufes, ausgegraben.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at