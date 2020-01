Vorausinfo: Tödlicher Verkehrsunfall

Vorfallszeit: 23.01.2020, 10:07 Uhr, Vorfallsort: Wien-Döbling, Heiligenstädter Straße

Wien (OTS) - Auf der Heiligenstädter Straße hat sich – vermutlich im Zuge eines Überholmanövers, bei dem der Fahrzeuglenker gegen einen in der Kreuzungsmitte stehenden Ampelmast geprallt ist – ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle, seine Identität konnte noch nicht geklärt werden. Der Einsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr ist nach wie vor im Gange. Es gibt umfangreiche Verkehrsmaßnahmen, aktuelle Informationen dazu werden via Twitter (https://twitter.com/LPDWien) kommuniziert.

