2,3 Millionen Sportfans sahen die Österreich-Spiele bei der Handball-EM in ORF 1

Topwert mit 419.000 gegen Nordmazedonien

Wien (OTS) - Es war spannend bis zur allerletzten Sekunde – und letztlich mit Platz acht so erfolgreich wie nie zuvor: Österreichs Handballer spielten sich bei der EURO 2020 in Wien via ORF 1 in die Herzen der Sportfans. Insgesamt ließen sich 2,381 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das sind 31,6 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, die sieben Spiele des Team Austria nicht entgehen. Den Topwert erreichte (in der Spitze) das Spiel Österreich – Nordmazedonien am 14. Jänner mit einer Reichweite von 419.000, durchschnittlich waren die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer bei Österreich – Deutschland am 20. Jänner mit 368.000 bei 11 Prozent Marktanteil in der ersten Halbzeit dabei.

Alle bisherigen Spiele der EURO erreichten im ORF übrigens einen weitesten Seherkreis von 3,004 Millionen oder 39,9 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

Für Österreich ist die EURO zwar zu Ende, geht nun aber in Stockholm, von ORF SPORT + live übertragen, in die entscheidende Phase. Die beiden Semifinal-Spiele Spanien – Slowenien bzw. Norwegen – Kroatien zeigt OSP am Freitag, dem 24. Jänner, um 17.55 bzw. 20.25 Uhr.

