Pfiat di Gott Christkindl

Lesung mit Musik zu Maria Lichtmess

Fügen, Zillertal (OTS) - Die Südtiroler Moderatorin Christine Wieser erzählt am 2. Februar 2020 G’schichten zu Maria Lichtmess. Musikalische Unterstützung erhält sie dabei von Stefan Neussl und seinen Tiroler Tanzmusikanten. Ab 16 Uhr gibt es einen Tiroler Marend mit Gloriawasser.

Diese Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit die aktuelle Krippenausstellung an ihrem letzten Öffnungstag zu besuchen. Raritäten und Selbstgebautes ist das Motto mit dem Krippenorganisator Hans Knapp vielfältige Darstellungen von Krippen, welche traditionell mit viel Fleiß, Hingabe und Einsatz in unzähligen Stunden gebaut wurden, in Szene setzt. Ein Highlight der Ausstellung ist die Großkrippe von Günther Pließnig aus Fulpmes.

Die Krippenausstellung kann generell noch bis Lichtmess in der Galerie im FeuerWerk von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie an Maria Lichtmess bereits ab 15 Uhr besucht werden.

Weitere Informationen unter www.binderholz-feuerwerk.com oder telefonisch unter +43 664 6123339.

Rückfragen & Kontakt:

Veranstalter Gerhard Angerer fon 05288 601-11464

gerhard.angerer @ binderholz.com