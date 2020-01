„Narrisch guate Höhepunkte“ – am 25. Jänner in ORF 2

Der Fasching 2020 im ORF-TV

Wien (OTS) - Österreichs Faschingsgilden in Höchstform! Am Samstag, dem 25. Jänner 2020, gibt es um 20.15 Uhr in ORF 2 bei „Narrisch guate Höhepunkte“ ein Wiedersehen mit den besten Sketches und den lustigsten Pointen der vergangenen Ausgaben des TV-Pointenfeuerwerks. Mit dabei sind diesmal die Faschingsrunde Ligist, die Kulturinitiative St. Andrä, der Feistritzer Faschingsrat, die Faschingsgilde Althofen, Sepp Wölbitsch, das Millstätter Narrenparlament, Harry Isepp, Walter Kammerhofer, der Feistritzer Faschingsrat, der Feldkirchner Faschingsklub, Luis aus Südtirol und die Faschingsgilde Vorchdorf. Außerdem stehen auch heuer wieder zwei neue „Narrisch guat“-Ausgaben auf dem ORF-Faschingsprogramm, und zwar am 8. und am 22. Februar jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2.

Weitere Faschingshighlights im ORF-TV: Vom „Villacher Fasching“ …

Der „Villacher Fasching“ bildet am Faschingsdienstag, dem 25. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder den traditionellen Höhepunkt der lustigsten Zeit des Jahres. Bereits am 1. Februar zeigt „Prinzen, Pointen und Lei Lei“ die Highlights vergangener Sitzungen der Villacher Publikumslieblinge.

… über das Faschingskabarett, „Wir sind Kaiser“ und das „OKIDOKI“-Kinderprogramm …

„Clemens Maria Schreiner: Immer ich“ (24. Jänner, 23.05 Uhr), „Andreas Vitásek: Grünmandl“ (7. Februar, 23.30 Uhr) und „Lukas Resetarits: 70er – leben lassen“ (14. Februar, 23.30 Uhr) stehen jeweils freitags auf dem Faschingskabarett-Programm in ORF 1. Robert Heinrich I. lädt am 7. und 14. Februar jeweils um 20.15 Uhr zur Faschingsaudienz bei „Wir sind Kaiser“. Auch bei „Hallo OKIDOKI“ wird der Fasching gebührend gefeiert: Am Samstag, dem 22. Februar, ab 8.00 Uhr sucht Christoph mit Kater Kurt ein verrücktes Kostüm für eine Faschingsparty. Außerdem gehen sie der Frage nach, warum eigentlich Fasching gefeiert wird und wie Karneval in anderen Ländern aussieht. Und am Sonntag, dem 23. Februar, gibt es um 7.30 Uhr in ORF 1 bei „Kasperl & Co: Omas Krapfen sind die besten“ den alljährlichen Krapfenbackwettbewerb.

… und den Wiener Opernball 2020 …

Gesellschaftlicher TV-Höhepunkt ist einmal mehr die Übertragung des „Wiener Opernballs“ (20. Februar, ab 20.15 Uhr in ORF 2 und 3sat). Alle Höhepunkte aus dem Haus am Ring zeigt „Alles Opernball“ am Tag nach dem Event (21. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1). Auch ORF III widmet dem Ball der Bälle zahlreiche Programmpunkte. Außerdem besuchen die „Seitenblicke“ zahlreiche Bälle und Faschingsveranstaltungen und berichten ebenso wie „Studio 2“, „Guten Morgen Österreich“ und die „Bundesland heute“-Sendungen in ihren aktuellen Ausgaben über Events in ganz Österreich.

… bis zum Rosenmontag und Faschingsdienstag …

Am Montag, dem 24. Februar, lädt Armin Assinger acht kostümierte Faschingsfans um 20.15 Uhr in ORF 2 zur „Faschings-Millionenshow“. Außerdem ziehen 2020 auch der närrische Nachwuchs bei „Mini Lei Lei“ (24. Februar, 14.55 Uhr, ORF 1), die Mitwirkenden bei „Das Steirerland im Narrengewand“, dem Faschingsumzug der „Kleinen Zeitung“ in Graz (25. Februar, 13.15 Uhr, ORF 2), und Barbara Karlichs humorige Gäste bei ihrem Faschingskabarett (25. Februar, 16.00 Uhr, ORF 2) alle Spaßregister.

… und ORF III

ORF III Kultur und Information feiert den Fasching ebenfalls ausgiebig. Am Rosenmontag, dem 24. Februar, präsentiert Felix Dvorak ab 11.55 Uhr in sieben Folgen von „Humor kennt keine Grenzen“ Sketches aus dem Archiv u. a. mit Ossy Kolmann, Harald Juhnke und Otto Schenk. Im Hauptabend blickt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher in „Fasching mit Nia“ (20.15 Uhr) gemeinsam mit Michael Niavarani auf dessen besten Momente seines humoristischen Schaffens zurück und generiert dabei so manche neue Pointe. Danach zeigt ORF III „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ (21.05 Uhr) und das legendäre Programm „Atompilz von links“ (22.15 Uhr) mit Alfred Dorfer, Andrea Händler, Roland Düringer und Reinhard Nowak. Am Faschingsdienstag, dem 25. Februar, bringt ein „ORF III Spezial“ ab 11.25 Uhr acht Ausgaben der Stand-up-Comedy „Wer lacht gewinnt“, präsentiert von Michael Niavarani und Ossy Kolmann, gefolgt von zwei Best-of-Sendungen. Als Highlight des Faschingsschwerpunkts in ORF III ist die von Denise Seifert gestaltete Neuproduktion „Lachen mit Maschek – Jeder Schmäh a Watschn“ (20.15 Uhr) mit einem Best-of der Fernsehauftritte zu sehen. Außerdem schaut die Doku der Comedy-Gruppe bei der Arbeit über die Schulter und lässt ihre Mitglieder Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun und Robert Stachel sowie manche der Parodierten – etwa Heinz Fischer, Herbert Prohaska oder Ingrid Thurnher – zu Wort kommen. Zum Abschluss des ORF-III-Schwerpunkts gibt es zwei Folgen von „Lukas Resetarits: Schmäh“ (ab 21.05 Uhr).

