Tulln investiert fünf Millionen Euro in Photovoltaik-Anlagen

LH-Stellvertreter Pernkopf: Tulln geht beim Klima- und Umweltschutz mutig voran

St. Pölten (OTS/NLK) - Bürgermeister Peter Eisenschenk stellte kürzlich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei einem Besuch in Tulln die neuen Klimaziele der Stadt vor. Bereits im Sommer hatte der Gemeinderat einstimmig ein umfassendes Klima-Manifest verabschiedet. Darin wird das Ziel formuliert, dass die Stadtverwaltung innerhalb der nächsten fünf Jahre kohlendioxidneutral wird. Und Tulln geht noch einen Schritt weiter: 2045 will die gesamte Stadtgemeinde kohlendioxidneutral sein.

„In Tulln wird nicht nur über Klima- und Umweltschutz geredet, es wird auch aktiv etwas getan. Das sind wirklich ambitionierte Ziele, Tulln geht seit Jahren hier mutig voran“, lobt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und unterstreicht: „Die blau-gelbe Energiewende funktioniert nur gemeinsam mit den Gemeinden. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann bleibt Niederösterreich Vorreiter im Klimaschutz und beim Einsatz von erneuerbarer Energie.“

Und in diese investiert auch die Stadt Tulln weiter: „Wir betreiben die größte gemeindeeigene Photovoltaikanlage. Und in den nächsten fünf Jahren werden wir fünf Millionen Euro in weitere Photovoltaikanlagen investieren. Das bedeutet weiteren sauberen Strom für über 1.600 Haushalte durch die Kraft der Sonne", betont Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse