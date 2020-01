„Das Glück ist ein Vogerl“ für Schwarz, Paryla, Aulitzky und Haas

Dreharbeiten zu Molinas ORF/BR-Komödie

Wien (OTS) - Vom Irrsinn des Alltags, von unsterblichen Lebensträumen und den wahnwitzigen Umwegen, die Leben und Liebe so nehmen können, erzählt die neueste ORF/BR-Komödie, die seit Montag, dem 20. Jänner 2020, in Wien und Salzburg entsteht. „Das Glück ist ein Vogerl“ heißt es darin, wenn das Leben Simon Schwarz und Nikolaus Paryla auf wundersame Art und Weise zusammenführt und lang ersehnte Wünsche wahr werden lässt. Neben Patricia Aulitzky, Lucy Gartner, Julia Edtmeier, Lino Gaier, Alice Prosser, Maria Hofstätter, Peter Morzé und Stipe Erceg ist Waltraut Haas in einer Gastrolle zu sehen. Catalina Molina, die zuletzt bei den beiden Salzburger ORF-Landkrimis Regie führte, zeichnet für die Inszenierung verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Ingrid Kaltenegger und Christiane Kalss nach dem gleichnamigen Roman von Ingrid Kaltenegger.

Mehr zum Inhalt

Für den Musiklehrer Franz (Simon Schwarz) läuft’s nicht gut. Den Rockstar-Traum hat er längst aufgegeben, eine Midlife-Crisis hat sich breitgemacht, in seiner Ehe kriselt es, der Job an der Musikschule nervt ihn, und Tochter Julie (Lucy Gartner) pubertiert auch noch. Mitten im vorweihnachtlichen Stress wird Franz Zeuge eines Autounfalls, bei dem ein alter Mann ums Leben kommt. Ausgerechnet als seine Frau Linn (Patricia Aulitzky) die Beziehung retten will und ihn zu einem Lebenshilfeseminar mitschleppt, begegnet Franz dem Unfallopfer Egon (Nikolaus Paryla) – als Geist! Egon braucht Franz, um einer alten, unausgelebten Liebe doch noch sein Herz auszuschütten. Die Dame, Mali (Waltraut Haas), liegt derzeit im Krankenhaus im Wachkoma. Die Zeit drängt.

Eine Produktion von ORF und BR, hergestellt von Allegro-Film mit Unterstützung des Landes Salzburg.

