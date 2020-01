Nationalrat – Kollross: Der Staat darf seine Aufgaben nicht auf Freiwillige abwälzen

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sprecher für Kommunales, Andreas Kollross, gab in der Nationalratsdebatte zum Freiwilligenbericht zu bedenken, dass der Staat seine Aufgaben nicht auf Ehrenamtliche abzuwälzen darf. Das gelte zum Beispiel in der Frage der Pflege, die nicht durch „finanzielle Zuckerl“ an Freiwillige abgegeben werden dürfe. Viel eher müsse der Pflegebereich durch höhere Einkommen für die Pflegekräfte und bessere Arbeitsbedingungen zu einem attraktiveren Berufszweig und durch eine umfassende staatliche Finanzierung gestützt werden. ****

Darüber hinaus hob Kollross hervor, dass es endlich eine Gleichbehandlung aller Vereine und Institutionen geben müsse, in denen sich Freiwillige einbringen. Hierfür könnte beispielsweise die Sportlerregelung ausgeweitet werden. Das sei notwendig, um jedes Engagement durch die Vielzahl an Freiwilligen zu berücksichtigen. Denn „unsere Städte und Gemeinden würden in keinster Weise funktionieren, wenn es die vielen tausenden ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nicht gäbe“, strich der Abgeordnete hervor. (Schluss) ar

