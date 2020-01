ATV Meine Wahl: Der große Wahltag im Burgenland am 26. Jänner bei ATV

Wien (OTS) - ATV berichtet diesen Sonntag, den 26. Jänner, ab 15:45 Uhr live von der Landtagswahl im Burgenland. Ab 16:00 Uhr werden in Kooperation mit ARGE Wahlen erste Hochrechnungen präsentiert. Es folgen Interviews mit den burgenländischen SpitzenkandidatInnen und eine spannende Talkrunde mit prominenten PolitikerInnen.

"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Burgenland", um 15:45 Uhr

Um 15:45 Uhr startet ATV-Moderator Meinrad Knapp zusammen mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diesen Sonntag in den Wahltag. Das bewährte Analyse-Trio präsentiert den ZuseherInnen ab 16:00 Uhr die ersten Hochrechnungen in Kooperation mit ARGE Wahlen aus dem Wahlstudio in Wien. In der Wahlzentrale in Eisenstadt bittet Jenny Laimer die burgenländischen SpitzenkandidatInnen zu Einzelinterviews.



"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Burgenland 2020 - Runde der Spitzenpolitiker", um 18:10 Uhr

Ab 18:10 Uhr steht ATV ganz im Zeichen der Burgenlandwahl und bietet seinen ZuseherInnen umfangreiche Infos zur Landtagswahl. Hofer, Hajek und Knapp präsentieren die aktuellen Zahlen, Analysen und Reaktionen der einzelnen Parteien.



Jenny Laimer meldet sich direkt aus der Wahlzentrale in Eisenstadt und fängt die Reaktionen der burgenländischen SpitzenkandidatInnen Hans Peter Doskozil (SPÖ), Eduard Posch (NEOS), Johann Tschürtz (FPÖ), Regina Petrik (Die Grünen), Alexander Petschnig (FPÖ) und Thomas Steiner (ÖVP) im Talk ein.



Im ATV Aktuell-Studio in Wien begrüßt Sylvia Saringer ab 19:00 Uhr Christian Deutsch (SPÖ), Nikola Donig (NEOS), Gabriela Schwarz (ÖVP), Thimo Fiesel (Die Grünen) und Christian Hafenecker (FPÖ), um mit ihnen über das vorläufige Wahlergebnis im Burgenland zu diskutieren.



"ATV Aktuell", um 19:20 Uhr

In der News-Sendung, moderiert von Meinrad Knapp, bekommen die ZuseherInnen die besten Bilder des Tages, die wichtigsten Reaktionen der Parteien und die vorläufige Wahlentscheidung der Landtagswahl Burgenland zu sehen.



"ATV Aktuell: Die Woche", um 22:20 Uhr

Beim ATV-Polit-Talk ab 22:20 Uhr stehen ebenfalls die Ergebnisse der Burgenlandwahl 2020 im Mittelpunkt. Einer umfangreichen Analyse widmet sich das bewährte Diskussions-Trio rund um Knapp, Hofer und Hajek.



