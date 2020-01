Amerikanische Studie bestätigt Wirkung von Dr. Martin Rieglers Anti-Reflux-Diät

Wien (OTS) - Mit der richtigen Ernährung lassen sich Reflux-Beschwerden entscheidend beeinflussen. „Aus der Erfahrung in meiner Praxis weiß ich, dass sich über eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten sehr gute Erfolge bei Reflux-Betroffenen erzielen lassen“, weiß Dr. Riegler. „Das Ergebnis der Studie überrascht mich somit nicht, aber ich hoffe, dass sie weitere Reflux-Betroffene dazu motiviert, ihre Ernährung anzupassen und die Chance zu nutzen, Beschwerden ohne Medikamente in den Griff zu bekommen.“

Die Anti-Reflux-Diät, die er in seinen Büchern empfiehlt, konnte in der bei Springer Nature erschienenen Studie von G. Triadafilopoulos u.a. (2019) die Säureexposition der Speiseröhre bei Betroffenen bereits in den ersten 48 Stunden signifikant verringern und den Bedarf von Magensäurehemmern minimieren.

In seinem zweisprachigen Anti-Sodbrennen-Ratgeber „Erfolgsdruck macht sauer / The acid taste of success“ (maudrich 2019, 104 S., EUR 12,90, ISBN 978-3-99002-075-3) erklärt Riegler die Anti-Reflux-Diät und zeigt, wie man Sodbrennen auch im beruflichen Alltag wirkungsvoll vorbeugt.

Die Studie: George Triadafilopoulos u.a.(published online 16. Nov. 2019): „Ninety-Six Hour Wireless Esophageal pH Study in Patients with GERD Shows that Restrictive Diet Reduces Esophageal Acid Exposure“, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019

