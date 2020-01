Termin-AVISO: Vorstellung der Pläne für die Erweiterung des Krematorium Wien

Wien (OTS) - Feuerbestattungen liegen im Trend. So liegt der Anteil bei den Feuerbestattungen in den westlichen Bundesländern bzw. in deutschen Städten teilweise schon über 90 Prozent. In Wien liegt der Anteil mit knapp über 30 Prozent noch um einiges niedriger. In letzten Jahren ist auch in Wien der Feuerbestattungsanteil deutlich gestiegen, zuletzt von 2015 bis 2019 um 5 Prozent. Um für diese anhaltende Entwicklung für die nächsten Jahrzehnte gerüstet zu sein, wird bis Ende 2022 das Krematorium in Wien-Simmering erweitert werden.

Wir laden daher alle MedienvertreterInnen sehr herzlich zur Vorstellung der Pläne für die Erweiterung des Krematorium Wien ein.

Zeit: 29. Jänner 2020, Beginn 10:00

Ort: Unternehmenszentrale der B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe

Simmeringer Hauptstrasse 339, 1110 Wien.





Um Anmeldung wird gebeten unter kommunikation @ bfwien.at.

