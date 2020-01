Weltwirtschaftsforum Wien: Dr. Norbert Röttgen u. Dr. Andreas Biertwirth präsentieren ihre Ansichten zum Global Risks Report 2020

Weltwirtschaftsforum Wien: Dr. Norbert Röttgen u. Dr. Andreas

Biertwirth präsentieren ihre Ansichten zum Global Risks Report 2020



Gastredner: Dr. Norbert Röttgen, Dr. Andreas Biertwirth, Dr.

Christine Catasta und Alexander Moczarski



Im exklusiven Rahmen ca. 100Pax. mit ausgewählten C-Level Gästen.

Bitte um Bekanntgabe an michelle.dorfner @ marsh.com wenn Sie

teilnehmen möchten.



Der vom Weltwirtschaftsforum mit Unterstützung von Marsh & McLennan

veröffentlichte Global Risks Report bietet umfassende Einblicke in

die wichtigsten Faktoren, die den weltweiten Wohlstand 2020 und im

kommenden Jahrzehnt bedrohen werden. Der diesjährige Bericht zeigt

wichtige Bedrohungen auf, die sich wie rote Fäden durch das

weltweite Risikonetz ziehen: Konflikte zwischen und innerhalb von

Ländern verschärfen sich, und einige globale kritische Probleme

gewinnen an Dringlichkeit und Relevanz.



Datum: 31.1.2020, 09:00 - 13:00 Uhr



Ort:

Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien



Url: http://www.marsh.at



