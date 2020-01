Grüne Wien/Huemer: Arbeitslose Menschen in Österreich brauchen mehr Jobs und nicht mehr Druck vom AMS

Wien (OTS) - „Arbeitslose Menschen in Österreich brauchen mehr Jobs und mehr qualitätsvolle Weiterbildungsmaßnahmen und nicht noch mehr Druck vom AMS“, kommentiert die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, den Vorstoß der ÖVP in Richtung strengeren Vollzug beim Arbeitslosengeld. „Schon unter türkis-blau ist die die Anzahl der von Seiten des AMS gesetzten Sanktionen massiv gestiegen. Das hatte jedoch keinerlei positive Auswirkungen auf die Anzahl der Arbeitslosen“, so Huemer.



Dass in Wien etwas mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind als in anderen Bundesländern, hat viele Ursachen: Etwa, dass Wien fast 200.000 Arbeitsplätze für Menschen aus angrenzenden Bundesländern bereitstellt. Wien ist eine wachsende Stadt und trägt unter anderen mit dem hervorragend ausgebauten Kinderbetreuungsnetz dazu bei, dass die Erwerbsquote von Frauen in Wien höher ist und sie daher auch bei Jobverlust zu einem höheren Anteil in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen als in anderen Bundesländern.



„Die vielzitierten Tourismusbetriebe in den westlichen Bundesländern, die wieder Bedarf an Arbeitskräften angemeldet haben, wären gut beraten, bessere Bedingungen zu bieten. Mit den nun möglichen 12 Stunden Tagen, viel zu kurzen und krank machenden Ruhezeiten und dem Umstand, dass ArbeitnehmerInnen nach wenigen Monaten wieder in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, ist es nachvollziehbarerweise nicht immer einfach, jemanden zu finden. Noch dazu, wenn er oder sie dafür vielleicht seine oder ihre Wohnung, soziales Umfeld und vielleicht Kinder zurücklassen soll“, so Huemer.



„Wien bemüht sich, gute Arbeit für alle zu schaffen, etwa mit der in diesem Herbst lancierten äußerst erfolgreichen Joboffensive 50plus, mit der 1000 ältere Arbeitslose wieder einen Job bekommen. Es ist höchste Zeit, dass auch der Bund wieder eine Politik macht, die Jobs schafft und nicht Druck auf Arbeitslose ausübt“, so Huemer abschließend.





