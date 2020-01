Verival und die 5 Elemente

Porridge-Innovationen

Langkampen, Tirol (OTS) - Ein guter Tag beginnt mit einem guten Morgen. Und der beste Morgen beginnt mit einem köstlich warmen Frühstück. Und zwar nicht nur in der kalten Jahreszeit.

Aus diesem Grund haben wir, basierend auf der 5-Elemente Lehre, drei fein ausbalancierte, köstliche Porridge-Sorten entwickelt: den Sauerkirsche-Kakao Haferporridge, den Kokos-Orange Reisporridge und den Aprikose-Erdbeer Dinkelporridge. Sie werden, wie alle Verival Produkte, in den Tiroler Alpen hergestellt und sind zu 100% bio.

Die 5-Elemente Lehre in der TCM

Wir lassen uns gerne von Ernährungsphilosophien aus der ganzen Welt inspirieren. Die sogenannte 5-Elemente Ernährung ist neben der Akupunktur, Kräuter- sowie Bewegungstherapie die vierte große Säule der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM).

Die TCM ist eine Jahrtausende alte Wissenschaft, die gerade in letzter Zeit als alternative Heilmethode und Ergänzung der westlichen Medizin auch in unseren Breiten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Stärke der TCM liegt in ihrer Ganzheitlichkeit. Körper und Geist werden als untrennbare Einheit verstanden.

Die 5-Elemente Lehre oder auch „Philosophie des nährenden Kreislaufs“ ist eine traditionelle Ernährungsphilosophie, deren Basis das wechselweise Zusammenspiel der genannten 5 Elemente ist. Sie nähren, folgen und bedingen einander. Aus Holz wird Feuer, aus Feuer wird Asche. Asche nährt die Erde, aus der Erde entspringt Metall, Metall reichert das Wasser an.

Die 6 Kernziele der 5-Elemente Ernährung

Verbesserte Bekömmlichkeit von Speisen

Optimierter Stoffwechsel

Verstärkte Aufnahme von Vitaminen & Mikronährstoffen

Gesteigerter Energielevel

Erhöhtes Wohlbefinden

Gestärkte Abwehrkräfte

Geschmacks- und Wirkrichtung der 5 Elemente:

Alle Lebensmittel werden aufgrund ihres Geschmacks und ihrer Wirkrichtung einem dieser Elemente zugeordnet:

Holz: Sauer, unterstützt Leber & Gallenblase

Feuer: Bitter, unterstützt Herz & Dünndarm

Erde: Süß, unterstützt Milz & Magen

Metall: Scharf, unterstützt Lunge & Dickdarm

Wasser: Salzig, unterstützt Niere & Blase

Die Vorteile von warmem Frühstück:

Es gönnt deiner Verdauung eine Pause: Warmes Frühstück ist sozusagen schon auf Körpertemperatur, weshalb die Verdauung weniger Energie beansprucht.



Es sorgt für erhöhte Bioverfügbarkeit: Das bedeutet, dass die enthaltenen Nährstoffe in deinem Frühstück besser und schneller aufgenommen werden können.



Es bezwingt den Hunger: Warmes Frühstück sättigt länger. Der hohe Ballaststoffgehalt im Porridge hält außerdem den Blutzuckerspiegel stabil und gibt Heißhungerattacken keine Chance.



Es stärkt dein Immunsystem: Wer sich morgens für ein warmes Frühstück entscheidet, stärkt laut TCM sein Immunsystem.



Es ist schnell zubereitet: Die Verival Porridges sind innerhalb weniger Minuten und in nur wenigen Handgriffen fix und fertig zum Verzehr.ISPORRIDGE

Die Verival 5-Elemente Porridges:

Für Frostbeulen: Sauerkirsche-Kakao Haferporridge

Der wärmende Haferporridge mit Sauerkirsche und Kakao sorgt für einen wohlig warmen Start in den Tag – zu jeder Jahreszeit!

Das Element Erde wird durch Feigen, Sonnenblumenkerne, Mandeln und Carobpulver repräsentiert. Sauerkirschen und Zitrone stehen für das Element Holz. Dem Element Metall werden Haferkleie und Zimt zugeordnet, während Feuer in Form von Zartbitterschokolade und Kakao vertreten ist. Das Element Wasser wird durch eine Prise Salz ergänzt.

Für Harmoniebedürftige: Kokos-Orange Reisporridge

Der harmonisierende Kokos-Orange Reisporridge eignet sich ganz besonders gut für alle, die morgens ein bisschen länger brauchen, um in ihr Gleichgewicht zu kommen.

Süße Datteln und Aprikosen sowie Kokosflocken stehen bei diesem Porridge für das Element Erde. Holz wird durch Orange und Feuer durch Kurkuma repräsentiert. Die zarten Reisflocken sowie Kardamom und Muskat werden dem Element Metall zugeordnet. Eine Prise Salz bringt wieder das Element Wasser in die Rezeptur.

Für Hitzköpfe: Aprikose-Erdbeer Dinkelporridge

Ein warmes Haferfrühstück, das einen leicht kühlenden Effekt hat? Diesen eigentlichen Widerspruch macht die Rezeptur für unser Aprikose-Erdbeer Dinkelporridge möglich.

Das Element Erde ist gleich in 7 Zutaten vertreten: Aprikosen, Sultaninen, Erdbeeren, Äpfel, Rote Beete, Mandeln und Amaranth. Dinkelgrieß steht für Holz, Metall wird durch Zimt und Feuer durch aromatischen Kakao repräsentiert. Die Prise Salz sorgt wieder dafür, dass auch das Element Wasser vertreten ist. Erhältlich unter: www.verival.at

