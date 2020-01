50. Weltwirtschaftsforum: ORF III überträgt morgige Trump-Rede, am Freitag Gespräch von Bundeskanzler Kurz mit Brabeck-Letmathe

Am 21. und 24. Jänner, jeweils um 11.25 Uhr in „ORF III AKTUELL“

Wien (OTS) - Beim 50. Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz kommen von 21. bis 24. Jänner 2020 wieder die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um über die großen globalen Herausforderungen der Menschheit zu diskutieren. ORF III Kultur und Information überträgt die Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstag, dem 21. Jänner 2020, live um 11.25 Uhr im Rahmen von „ORF III AKTUELL“. ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher meldet sich aus dem ORF-III-Studio im ORF-Zentrum am Küniglberg und analysiert das Geschehen gemeinsam mit einem Studiogast.

Am Freitag, dem 24. Jänner, überträgt „ORF III AKTUELL“ außerdem das Gespräch zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Manager und ehemaligen Nestlé-Chef Peter Brabeck-Letmathe, ebenfalls um 11.25 Uhr.

