Schladming-Dachstein: In Österreich wird der größte Schneemann der Welt gebaut

Eisiger Riese soll bis zum 1.2. eine Höhe von 40 Metern erreichen / Fünfköpfiges Team türmt in 40 Tagen rund 800 Tonnen Schnee auf / Ziel ist der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde

Schladming (OTS) - In der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at), entsteht der größte Schneemann der Welt. An der Talstation des innovativen Skigebiets Riesneralm in Grimming-Donnersbachtal türmen fleißige Helfer 40 Tage lang Schneeschicht um Schneeschicht auf, um die eisige Riesenfigur in rund 1.200 Arbeitsstunden fertigzustellen. Der 800 Tonnen schwere Schneemann soll bis zum 1. Februar eine Gesamthöhe von 40 Metern erreichen. Damit will sich das fünfköpfige Team um Projektleiter Gerhard Peer den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde sichern >>



