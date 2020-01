Wirecard und EasyTransfer vereinfachen Bezahlprozesse für chinesische Studenten im Ausland

Mehr als 1.800.000 Chinesen studieren außerhalb Chinas

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und EasyTransfer ermöglichen chinesischen Studenten ab sofort nahtloses, mobiles Bezahlen weltweit. Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen eine neue Mobile Payment- und Loyalty-App auf den Markt, die sich speziell an chinesische Studenten richtet, die außerhalb Chinas studieren. Rund 3,8 Milliarden Dollar an Studiengebühren werden jährlich über EasyTransfer überwiesen.

EasyTransfer wurde von einer Gruppe ehemaliger internationaler Studenten gegründet, die das Begleichen von Studiengebühren für Studenten weltweit vereinfachen wollten. Das Unternehmen digitalisiert den gesamten Überweisungsprozess, was sowohl den Studenten als auch ihren Familien wertvolle Zeit erspart. Nachdem der Service bereits in über 30 Ländern weltweit verfügbar ist, hat EasyTransfer in den vergangenen zwei Jahren ein Wachstum von 829% beim Transaktionsvolumen und 1079% bei der Gesamtzahl der Transaktionen verzeichnen können.

Aufgrund seiner Bedeutung für einen ständig wachsenden Anteil internationaler chinesischer Studenten hat EasyTransfer bereits Verbindungen zu mehreren chinesischen Banken. Entscheidend für den Ausbau der Kundenbeziehungen war eine Lösung, die zuverlässige, nahtlose Zahlungen im Ausland ermöglicht. So können die Studierenden ihre Zahlungsgewohnheiten beibehalten und sich weiterhin auf sichere mobile Zahlungen verlassen.

Wirecard hat seine volldigitale mobile Zahlungsplattform speziell für EasyTransfer angepasst. EasyTransfer wird internationalen Studenten aus China flexible und vertraute Zahlungsprozesse sowie eine Fülle an Loyalty-Funktionen und Zusatzleistungen aus seinem großen Partnernetzwerk anbieten können. Dank dieser Zusammenarbeit können die Nutzer mühelos online und offline einkaufen, Essen und Getränke bezahlen, passgenaue Partnerangebote erhalten, Peer-to-Peer-Transaktionen durchführen und ihre Ausgaben über die EasyTransfer-App auf Knopfdruck verwalten.

"Benutzerfreundlichkeit hat für EasyTransfer oberste Priorität. Der Erfolg von EasyTransfer basiert auf einem kundenorientierten Ansatz und dem aktiven Engagement der Nutzer", kommentiert Georg von Waldenfels, Executive Vice President Group Business Development bei Wirecard. "Die Zukunft des globalen Zahlungsverkehrs ist einfach, intelligent und mobil. EasyTransfer teilt diese Vision. Mit dem Angebot von EasyTransfer und Wirecard können chinesische Studenten weltweit ihre persönlichen Finanzen sicher, umfassend und mit einem bekannten Ansatz verwalten. Das sorgt für Vertrauen."

"Wir wollen den Standard setzen, an dem sich andere Anbieter messen müssen. Unser Ziel ist es, uns als führenden Finanzdienstleister für die mehr als 1.800.000 Chinesen zu etablieren, die im Ausland studieren. Hervorragender Service und eine einzigartige Benutzererfahrung sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren. Die Expertise von Wirecard im internationalen Zahlungsverkehr ist für uns unerlässlich, um dieses Ziel zu erreichen", sagt Yutong (Tony) Gao, President von EasyTransfer.

Der Service wird zunächst in Großbritannien eingeführt. Australien, Nordamerika und weitere Märkte, die bei chinesischen Studenten beliebt sind, folgen.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über EasyTransfer:

EasyTransfer ist die führende chinesische Online-Finanzdienstleistungsplattform für ausländische Studenten, über die Studenten Studiengebühren und Mieten an tausende renommierter Hochschulen weltweit bezahlen können. Seit 2013 haben wir über 200.000 chinesischen Studenten und Familien geholfen, die Studiengebühren an Tausende von Bildungseinrichtungen weltweit zu bezahlen. Unser One-to-One Kundenserviceteam macht es den Studenten und ihren Familien leicht, rund um die Uhr in China oder im Ausland online zu bezahlen. EasyTransfer hat enge strategische Partnerschaften mit den wichtigsten Zahlungsunternehmen wie UnionPay, Visa, Mastercard und Wirecard sowie mit den wichtigsten chinesischen Banken wie China Guangfa Bank, China Everbright Bank, Industrial Bank, China Minsheng Bank und China Merchants Bank geschlossen. Bisher hat EasyTransfer Finanzierungen von der ChinaEquity Group, ZhenFund, IDG Capital Group, iEDU Fund, Taiyou Fund und CY Zone erhalten. Erfahren Sie mehr über uns unter www.easytransfer.com.cn, folgen Sie uns auf Twitter @ET_EasyTransfer oder auf LinkedIn @easytransfer.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com