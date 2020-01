Erneut Demo gegen deutschnationalen Akademikerball angekündigt

„Offensive gegen Rechts“ ruft am 24. Jänner zu Demonstration in Innenstadt auf

Wien (OTS) - Auch 2020 ruft das antifaschistische Bündnis „Offensive gegen Rechts“ (OGR) erneut zu Protesten gegen den von der FPÖ in der Wiener Hofburg veranstalteten sogenannten Akademikerball auf. „Der Akademikerball ist und bleibt uns ein Dorn im Auge: hier findet ein Vernetzungstreffen der extremen Rechten statt. Wir können es nicht hinnehmen, wenn hier mal wieder der deutschnationale Rechtswalzer gedreht wird“, legt OGR-Sprecherin Käthe Lichtner die Motivation der Demonstrierenden dar.



Nach der durch eine atemberaubende Melange aus Dummheit, Größenwahn und Korruption erfolgten Sprengung der schwarz-blauen Regierung befindet sich die FPÖ in der Krise und versucht sich von Ibizia, Casinos-Affäre, „Clash of Clans“-Rechnungen und Co. zu distanzieren. Lichtner dazu: „Der Versuch sich als Saubermänner darzustellen, soll nur davon ablenken, wie tief Korruption in diesen rassistischen und deutschnationalen Kreisen verankert ist. Das lassen wir ihnen nicht durchgehen! Von den immer noch 30 FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat sind 40% Mitglied in einer schlagenden Burschenschaft: der Anteil ist so hoch wie noch nie!“

Über den Charakter dieser Burschenschaften selbst sollte nach NS-Liederbuchaffären, Verbindungen zu den neofaschistischen Identitären und einem Gedankengut, das vor großdeutschen Wahnvorstellungen und NS-Verharmlosung bis -Verherrlichung nur so trieft, kein Zweifel bestehen. „Wir werden uns ihnen in den Weg stellen und lautstark zeigen, was wir von dieser elitären, rassistischen, sexistischen, antisemitischen und homophoben Ansammlung in einem der repräsentativsten Gebäude Österreichs halten. Lassen wir der FPÖ und ihren Burschenschaftern keine Atempause und bringen wir gemeinsam breiten, antifaschistischen Protest auf die Straße!“, so Lichtner entschlossen.

Demonstration gegen den FPÖ-Burschenschafterball / 24.1. / 17:00 / Schottentor



Rückfragen & Kontakt:

Paul Koplenig

06607104789

offensivegegenrechts @ riseup.net