DAÖ-Bezirksratsklub in Wien Landstraße

LAbg. Dietrich Kops: Zweiter Bezirksratsklub der Allianz für Österreich hat sich konstituiert

Wien (OTS) - Weitere drei FPÖ-Bezirksräte wechseln zur Allianz für Österreich. „Herzlich willkommen in der neuen Familie“, so kommentierte heute der stellvertretende Klubobmann des Wiener Landtagsklubs der Allianz für Österreich, Dietrich Kops, die Konstituierung des zweiten DAÖ-Bezirksratsklubs in Wien Landstraße. Kops zeigte sich hoch erfreut darüber, dass dies gerade im dritten Bezirk geschieht, wo er 30 Jahre Mitglied und die letzten 13 Jahre geschäftsführender Obmann der FPÖ-Landstraße war.

„Die drei erfahrenen Bezirksräte werden ihre Arbeit natürlich im Sinne der Bezirksbevölkerung und der Allianz für Österreich mit gewohnt großem Einsatz fortsetzen. Mit Bezirksrat Heinz Wieser darf ich noch dazu den ersten Arbeiterkammerrat in unserer neuen Bürgerbewegung begrüßen“, erklärt Kops stolz.

„Ich wünsche dem neuen Bezirksratsklub viel Erfolg und sichere unsererseits bereits heute vollste Unterstützung durch den DAÖ-Rathausklub zu“, so LAbg. Dietrich Kops abschließend.

Kops ist diesbezüglich heute um 14 Uhr live zu Gast auf oe24.tv.





Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ

Roland Hofbauer

DAÖ Presse

+43 (0)1 4000 82224

roland.hofbauer @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at

Mobiltelefon: +43 (0)677 623 74 898