VP: „Mandl ist die beste Wahl für die Kärntner Wirtschaft“

VP-Parteiobmann Gruber und VP-Wirtschaftslandesrat Schuschnig: WK-Präsident ist Umsetzer und Stimme mit Gewicht für die Kärntner Unternehmen.

Klagenfurt (OTS) - „Die Kärntner Wirtschaft hat mit Jürgen Mandl einen echten Umsetzer mit Handschlagqualität und einer gewichtigen Stimme, die bis zur Bundesebene Gehör findet“, so der VP-Parteiobmann Martin Gruber heute anlässlich des Wahlkampfauftaktes des Kärntner Wirtschaftsbundes zur Wirtschaftskammerwahl 2020 im Lakeside Spitz. „Mandl hat unzählige Male bewiesen, dass er ein verlässlicher Partner der Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer ist.“

Der Wirtschaftsbund-Obmann kenne die Potentiale von Kärnten und wisse, wie man Wertschöpfung im Land hält. „Bester Beweis ist seine Kampagne ,Heimkaufen‘“, bringt Gruber ein Beispiel. „Für diese Initiative möchte ich mich besonders bedanken, weil sie sich zu 100 Prozent mit meinem Ziel der Regionalitäts-Charta deckt.“ Es gelte, in Kärnten Wertschöpfung durch regionale Produkte zu generieren, heimische Betriebe und Produzenten zu stärken.

VP-Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig lobt ebenfalls die partnerschaftliche Arbeit für den Wirtschaftsstandort Kärnten. „Gemeinsam zeigen wir, was in der Politik möglich ist, wenn man nicht nur an einem Strang, sondern auch noch in dieselbe Richtung zieht“, sagt Schuschnig. „Jürgen Mandl kennt nicht nur die Stärken der heimischen Wirtschaft. Er weiß auch, dass gute Rahmenbedingungen die beste Wirtschaftsförderung sind.“ Seit Schuschnigs Amtsantritt im Mai 2019 haben die beiden daher konsequent, den Entbürokratisierungsprozess „Kärnten unternehmensfreundlich“ Schritt für Schritt umgesetzt. „Wir haben österreichweit einzigartige Projekte realisiert, ein digitales Verfahrensfeedback und die erste Wirtschaftsombudsstelle eingerichtet“, bringt Schuschnig Beispiele. Auch im neuen Regierungsprogramm auf Bundesebene habe man gemeinsam wichtige Dinge für die Kärntner Wirtschaft umgesetzt. „Mandls Stimme hat auch in Wien Gewicht und die Kärntner Unternehmer profitieren davon“, so Schuschnig.

„Für Kärntens Unternehmerinnen und Unternehmern und für die Weiterentwicklung des Standortes ist Jürgen Mandl die beste Wahl!“, so Gruber und Schuschnig unisono.

