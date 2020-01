„Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ – am 18. Jänner in ORF 2

Die Stars aus Schlager und volkstümlicher Musik zu Gast in Bad Kleinkirchheim

Wien (OTS) - „Es wird eine Aprés-Ski-Party der Sonderklasse, die wir mit den Gästen in der Musi-Arena und dem TV-Publikum feiern“, freut sich Moderator Arnulf Prasch, der auch heuer wieder das „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ gemeinsam mit Stefanie Hertel präsentiert. Und so wird Bad Kleinkirchheim am Samstag, dem 18. Jänner 2020, einmal mehr zum Treffpunkt der Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers – zu sehen live ab 20.15 Uhr in ORF 2 und im MDR. Prasch weiter: „Unsere Bühne aus Eis und Schnee steht natürlich wieder bei der Talstation der Kaiserburgbahn mitten in Bad Kleikirchheim, dem Wintersportzentrum der Nockberge.“

Musikalisch ist die „Winter-Musi“ hochkarätig besetzt: Stars wie Die Nockis, Nik P., Semino Rossi & Rosanna Rocci, Beatrice Egli und Fantasy präsentieren ihre Hits. Weiters begrüßen Arnulf Prasch und Stefanie Hertel auch Simone & Charly Brunner, Die Draufgänger, Die jungen Thierseer, Zwirn und Klubbb 3. Erstmals bei der „Musi“ sind Die Karawanken aus Kärnten. Natalie Holzner bringt charmanten Schlager, ebenso wie Julia Buchner, Oliver Haidt und Die Schlagerpiloten. Markus Wohlfahrt kommt mit seiner Formation „Alpin KG“, weiters mit dabei sind voXXclub, Ross Antony, Geri der Klostertaler, Die MusikApostel & Allessa sowie Stefanie Hertel & die DirndlRockBand.

Herrliche Winterbilder aus der Region Nockberge runden das Programm ab. Auch 2020 ist der Bad Kleinkirchheimer Künstler Egon Gruber als Eisschnitzer aktiv und wird während der Sendung eine glitzernde Skulptur schaffen. Zum großen Finale stimmen wieder alle Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne das „Open-Air-Lied“, die Hymne von „Wenn die Musi spielt“, an.

Das „Wenn die Musi spielt Winter Open Air“ findet am 18. Jänner 2020 in Bad Kleinkirchheim statt, und wird ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und im MDR übertragen. Tickets gibt es bei Ö-Ticket und beim Tourismusverband Bad Kleinkirchheim unter 04240/8212.

