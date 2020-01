Smarte E-Mobilität - Internationale Konferenz in Wels

6. März 2020

Linz/Wels (OTS) - 2020 ist ein Jahr, in dem die E-Mobilität in Europa in Bewegung kommt: die Fahrzeughersteller werden viele neue Modelle auf den Markt bringen und wichtige Bestimmungen zur Ladeinfrastruktur aus dem Clean Energie Package der Europäischen Kommission werden in Kraft treten.

Auf der internationalen Konferenz "Smarte E-Mobilität" am 6. März 2020 in Wels wid gezeigt, wie die Energiewende in der Mobilität voranschreitet!

Im Rahmen des Innovation Circle Batterien gibt es Neues über Trends, Weiterverwendung sowie zum Lebenszyklus von Akkus von E-Fahrzeugen. Einen weiteren Themenschwerpunkt bilden praktische Lösungen für die Elektromobilität in Unternehmensflotten.

Die Tagung ist Teil der jährlich vom OÖ Energiesparverband veranstalteten internationalen Konferenz World Sustainable Energy Days in der Stadthalle Wels ( www.wsed.at/dt ).

Auf der parallel stattfindenden Energiesparmesse informiert die Sonderschau "E-Auto & Smart Home", wie Elektromobilität und Wohngebäude bestmöglich aufeinander abgestimmt werden können





