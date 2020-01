Presse-Aviso: A(u)ktion für den Klimaschutz am 23. Jänner 2020

Arnold Schwarzenegger lädt zum exklusiven Charity-Dinner in Kitzbühel

Wien (OTS) - Arnold Schwarzenegger nutzt seinen Besuch beim diesjährigen Hahnenkammrennen in Kitzbühel, um mit einem Charity Dinner auf sein Herzensthema Klimaschutz aufmerksam zu machen. Bei einer Auktion werden Kunstwerke, Requisiten aus Schwarzenegger-Filmen, sowie Schmuck und exklusive Aktivitäten versteigert. Der Erlös kommt seiner „Schwarzenegger Climate Initiative“ zugute, die u.a. jedes Jahr die internationale Klimaschutzkonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien ausrichtet und weltweit Klimaprojekte unterstützt. Die Versteigerung leitet der berühmten Auktionator Simon de Pury; durch den Abend führt der amerikanische Comedian, Schauspieler und Fernsehmoderator Matt Iseman.

Alle Medien-Vertreter/innen sind herzlich eingeladen, vorab einen Blick auf die außergewöhnlichen Exponate zu werfen. Zusätzlich besteht ab 18.45 Uhr die Möglichkeit, vor dem Event Fotos von Gastgeber Arnold Schwarzenegger und seinen prominenten Gästen wie Lindsay Vonn, Hansi Hinterseer oder Franz Klammer auf dem roten Teppich zu machen. Vitali und Wladimir Klitschko werden ebenfalls erwartet.

A(u)ktion für den Klimaschutz

Schwarzenegger lädt zum exklusiven Charity-Dinner am 23. Jänner 2020 in Kitzbühel



18.15 Uhr Rundgang Auktionsobjekte

18.45 Uhr Photo Point



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten unbedingt um Akkreditierung unter: natascha.unger @ austrianworldsummit.com



Akkreditierung

Der Zutritt zum Pressebereich der Veranstaltung ist ausschließlich mit Akkreditierung möglich. Aus Sicherheitsgründen ist ein gültiger Presseausweis unbedingt erforderlich. Wir bitten Sie, diesen vorab zu schicken. Die Teilnahme an der Versteigerung selbst ist für Medienvertreter/innen nicht möglich.



Datum: 23.01.2020, 18:15 Uhr

Ort: Kitzbühel Country Club

Kitzbüheler Straße 53, Reith bei Kitzbühel, Österreich

