Social Entrepreneurs auf dem Radar der Politik

Interessenvertretung für Social Entrepreneurship (SENA) freut sich über Berücksichtigung im Regierungsprogramm

Wien (OTS) - Ein eigenes Unterkapitel zum Thema Social Entrepreneurship sowie weitere Erwähnungen im aktuellen Regierungsprogramm, es zeigt sich, dass die Lobbying-Anstrengungen von SENA und seiner Mitglieder Früchte getragen haben. Social Entrepreneurship ist in der österreichischen Politik angekommen.

"Das war dringend an der Zeit.", so Constanze Stockhammer, Geschäftsführerin von SENA. "In anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Frankreich, Dänemark oder Deutschland, hat man schon länger die wachsende Bedeutung von Social Entrepreneurship erkannt." Die immer drängender werdenden Herausforderungen der Zukunft, wie Migration, Überalterung, Inklusion, Bildung oder Klimawandel, machen neue Wege erforderlich. Social Entrepreneurs gehen genau diese Wege mit ihren innovativen Geschäftsmodellen.

Ins Regierungsprogramm aufgenommen wurden die Forderungen von SENA nach öffentlicher Unterstützung in den ersten Unternehmensjahren sowie die Berücksichtigung in den Gemeinnützigkeitsbestimmungen. Jetzt gilt es, diese Dinge rasch umzusetzen.



