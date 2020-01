Erhöhte Sicherheit auf der Skipiste durch perfekte Sicht mit dem optischen Skibrillen-Clip von sehen!wutscher

Graz (OTS) - Ganz nach dem Motto von Wolfgang Ambros „Schifoan is' des Leiwandste“ bereitet sehen!wutscher auch allen Brillenträgern ein uneingeschränktes und vor allem sicheres Skivergnügen. Schlechte Sicht zählt zu den wesentlichen Risikofaktoren für Unfälle und Stürze auf den Pisten. Daher ist es gerade auf Skiern wichtig, Hindernisse und Unebenheiten frühzeitig zu erkennen.



Viele Skifahrer verzichten dennoch nicht auf ihre Brille, weil diese unter der Skibrille unangenehm zu tragen ist. Der österreichische Optiker sehen!wutscher bietet dafür nun die beste Lösung: Ein Skibrillen-Clip inkl. Verglasung in individueller Sehstärke. Diese innovative Möglichkeit eignet sich besonders dann, wenn man die bestehende Skibrille behalten möchte, da sich der Clip ganz leicht anbringen und entfernen lässt und dieser somit jederzeit in allen gängigen Skibrillen eingesetzt werden kann. Daher auch ideal, wenn man zwischen verschiedenen Skibrillen wechseln möchte.



Fertigung in nur 1 Stunde

Die Anfertigung des Skibrillen-Clips ist in allen sehen!wutscher Filialen möglich. In Altenmarkt, Bad Hofgastein, Gröbming, Kaprun, Liezen und Schladming kann dies sogar in nur einer Stunde erfolgen.



„Da ich selbst ein begeisterter Skifahrer bin, freue ich mich sehr, dass wir allen Wintersportfans diese tolle Möglichkeit bieten können, um sicher und mit gewohntem Durchblick auf der Piste unterwegs zu sein. Besonders stolz sind wir, dass der neue Clip in ausgewählten Filialen, rund um bekannte Skigebiete, bereits in nur 1 Stunde angefertigt werden kann” , zeigt sich Fritz Wutscher jun. erfreut.



Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Fachoptiker, sehen!wutscher, betreibt mehr als 60 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und Aussehen – mittlerweile ist mit Fritz jun. und Alexandra Wutscher bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

