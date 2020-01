Wiener Stadthalle: Einladung zum TV- & Foto-Termin

Aufbau Holiday on Ice SHOWTIME

Wien (OTS) - Die spektakuläre Eisshow Holiday on Ice SHOWTIME erschafft mit rund 260 Kulissenteilen und Requisiten eine phantastische Welt. Für das aufwändig gestaltete Bühnenbild kommt die größte LED-Wand einer Live-Tour zum Einsatz. Ein Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern sowie Hologramm-Effekte erzeugen spektakuläre Überraschungsmomente.

Holiday on Ice SHOWTIME erzählt aus der bewegten Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt. Die temporeiche, moderne Show zeigt die EiskunstläuferInnen, AkrobatInnen und Musiker in ihrem unbändigen Streben die beste Performance zu präsentieren – vom ersten Casting bis zur Welttournee.

Holiday on Ice gastiert von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 09. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding.

Bitte merken Sie vor:

TV- & FOTOTERMIN: Holiday on Ice SHOWTIME

Dienstag, 28. Jänner 2020 um 12.30 Uhr

in der Ehrenloge der Wiener Stadthalle, Halle D

Zugang: Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

Die Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Anmeldung erforderlich unter b.aichinger@stadthalle.com, 01/981 00 261

PREMIERE: Holiday on Ice SHOWTIME

Mittwoch, 29. Jänner 2020 um 19.30 Uhr

Einlass ab 18.30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Bei der Premiere von Holiday on Ice SHOWTIME am Mittwoch, 29. Jänner werden in der Wiener Stadthalle zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft, Kultur und Entertainment erwartet.

GASTAUFTRITT von SARAH LOMBARDI

Samstag, 01. Februar 2020 um 19.00 Uhr

Das Dream-Team von „Dancing on Ice“ kehrt auf die Eisbühne zurück: Am Samstag, 01. Februar um 19.00 Uhr treten Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei Holiday on Ice SHOWTIME in der Wiener Stadthalle als Gaststars auf.

