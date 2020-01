Führungswechsel im Dachverband - ÖGK-Krenn gratuliert SVS-Lehner zu Vorsitz

Wien (OTS) - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse Matthias Krenn, der die letzten neun Monate zugleich den Vorsitz in der Überleitungskonferenz des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger führte, gratuliert seinem Nachfolger, dem neuen Konferenz-Vorsitzenden Peter Lehner, sehr herzlich zu seiner neuen Funktion. „Mit Peter Lehner gewinnt der Dachverband einen engagierten, versierten und durchsetzungsstarken Vorsitzenden. Ich kann mich daher guten Gewissens mit Ablauf der vereinbarten Zeit als Konferenz-Vorsitzender auf meine fordernde Tätigkeit als Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse konzentrieren“, so Krenn.

Matthias Krenn dankt auch seinem bisherigen Stellvertreter Dr. Norbert Schnedl für die stets angenehme und wertschätzende Zusammenarbeit sowie all jenen, die in den letzten Monaten zum Gelingen der Überleitung beigetragen haben. „Dank der hohen Kompetenz und dem weit überdurchschnittlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses unter Führung von Büroleiter DI Martin Brunninger und Büroleiter-Stellvertreter Dr. Alexander Burz konnte das herausfordernde Projekt der Überleitung zum Erfolg geführt werden. Ich danke ihnen allen für ihren Einsatz im Dienste der Versicherten und der sozialen Sicherheit“, so Krenn abschließend.

