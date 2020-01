SVS-Obmann Peter Lehner an die Spitze der Konferenz der Sozialversicherungsträger gewählt

Wien (OTS) - SVS-Obmann Peter Lehner wurde heute, Dienstag, bei der Sitzung der Konferenz der Sozialversicherungsträger zum ersten Vorsitzenden gewählt. Dieses Gremium wurde im Zuge der Reform der Sozialversicherung neu etabliert und fungiert als Geschäftsführungsorgan des Dachverbandes. Seine Stellvertreterin ist Ingrid Reischl, die stellvertretende Obfrau der AUVA.

Peter Lehner ist seit 1. Jänner 2020 Obmann der SVS, der Sozialversicherung der Selbständigen, die im Zuge der Reform aus der Fusion von SVA und SVB entstanden ist. Lehner, 1969 in Wels geboren, war zuvor Obmann-Stellvertreter der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und Mitglied der Trägerkonferenz des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger. Lehner ist zudem seit 2009 Stadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung in seiner Heimatstadt Wels. Der Unternehmer war von 2003 bis 2005 Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft. Er leitete von April 2019 bis Dezember 2019 als Vorsitzender den SVS-Überleitungsausschuss.

„Die Reform ist das Fundament für eine neue, zukunftstaugliche und nachhaltige Sozialversicherung in Österreich. Mit der Reorganisation sind wir 2020 in eine neue Ära gestartet“, unterstreicht Lehner und bedankt sich für das in ihn gesetzte Vertrauen: „Ich danke den Kolleginnen und Kollegen. Ich werde die neuen Aufgaben mit größter Sorgfalt, viel Engagement und reichlich Mut wahrnehmen. Denn wir haben in dem Kosmos der Sozialversicherung ein gemeinsames Ziel: Mehrwert für unsere 8,5 Millionen Versicherten zu schaffen.“

Ingrid Reischl ist seit 1. Juli 2019 stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der AUVA. Zuvor war sie fast zehn Jahre Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse und fungierte als Vorsitzende in der Trägerkonferenz des Hauptverbandes der Sozialversicherungen. Die gebürtige Wienerin ist seit mehr als 25 Jahren in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung tätig.

Die Konferenz ist seit der mit Jänner 2020 geltenden Strukturreform in der Sozialversicherung das geschäftsführende, leitende Selbstverwaltungsgremium des Dachverbandes. Die fünf Sozialversicherungsträger entsenden jeweils Obmann und Obmann-Stellvertreter in die Konferenz. Damit sind alle Träger gleichberechtigt vertreten. Zwischen den beiden Vorsitzenden besteht ein halbjährliches Rotationsprinzip.

