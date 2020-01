Ramharter: Parteifreie Fachliste mit starkem Antritt

Knapp 540 Kandidaten für die Wiener Wirtschaftskammerwahl

Wien (OTS) - „Die parteifreie Wirtschaftskammerfraktion Fachliste der gewerblichen Wirtschaft wird mit knapp 540 Kandidatinnen und Kandidaten sowie fast 800 Unterstützungserklärungen bei der Wahl im März 2020 antreten“, freut sich Karl Ramharter, Fraktionsobmann der parteifreien Fachliste. „Damit hat sich gezeigt, daß viele Unternehmen keine Parteipolitik in der Wirtschaftskammer möchten“!

Viele Wiener Unternehmer wissen es zu schätzen wenn man nicht auf Vorgaben einer Partei achten muß sondern den Unternehmer in den Vordergrund stellt. Und beim Sammeln der Unterschriften für die Wahl spricht das Ergebnis für sich.

„Der Zuspruch bei unserer Kandidatur zur Wirtschaftskammerwahl beweist eindrucksvoll, daß unsere Fraktion am richtigen Weg ist“, so Ramharter weiter. „Wir werden uns natürlich auch nach der Wahl als einzige parteifreie Fraktion in der Wirtschaftskammer für die Unternehmer, und hier vor allem für die KMU, einsetzen“, schloss Ramharter!

