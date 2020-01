Innovation zum Anfassen: Autonomes „Air Taxi” auf Roadshow durch Österreich

Österreichweite Ausstellung in SES-Shopping-Centern

Wien/Salzburg (OTS) - Das autonome Air Taxi, das im vergangenen Oktober von Shopping-Center-Betreiber SES Spar European Shopping Centers und dem oberösterreichischen Luftfahrtkonzern FACC in Ried erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde, geht nun auf Tour durch weitere SES-Center in Wien, Salzburg, Innsbruck und Vöcklabruck. Die Shopping-Center bieten dabei die ideale Bühne, um Innovation hautnah zu erleben. Die Ausstellung gibt Einblick in die Zukunft der Mobilität, die in anderen Kontinenten bereits Realität ist.

In Zusammenarbeit zwischen FACC und SES startete die exklusive Ausstellung der innovativen Personenbeförderungsdrohne erstmals im Shopping-Center WEBERZEILE Ried im vergangenen Oktober und sorgte bereits für viele begeisterte Besucherinnen und Besucher.

Tourstart durch weitere österreichische SES-Shopping-Center

Um einem noch breiteren Publikum den Zugang zum Air Taxi zu ermöglichen, wird die Ausstellung auf weitere SES-Center in Österreich exklusiv ausgeweitet.

Die Stationen und Termine für die Roadshow durch Österreich stehen fest:

- 15.01.–01.02.2020 VARENA Vöcklabruck

- 05.02.–18.02.2020 HUMA ELEVEN Wien

- 26.02.–16.03.2020 SILLPARK Innsbruck

- 17.03.–06.04.2020 EUROPARK Salzburg

Das Exponat wird während der Ausstellungszeiten in einem Glasschaukasten präsentiert. An ausgewählten Tagen wird das Air Taxi zum „Live-Erlebnis“: Probesitzen, Fotos machen und weitere Informationen in der Ausstellung lassen in die Welt der Urban Mobility eintauchen. Die Ausstellung ist kostenlos.

