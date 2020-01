„Top-Wirt“, „Einsteiger“ und „Aufsteiger“ des Jahres 2020 nominiert

LR Bohuslav: Wirtshauskultur ist eine unglaubliche Erfolgsstory

St. Pölten (OTS/NLK) - Anonym geprüft, getestet und für mehr als gut befunden – die Nominierten für die Veranstaltung „Ein Fest für die Wirte“ anlässlich der Top-Wirte Prämierung 2020 der Niederösterreichischen Wirtshauskultur sind ermittelt. Die Leistungen der Spitzenwirtinnen und Spitzenwirte entlockten einer fachkundigen Jury wahre Lobeshymnen. Prämiert werden am Montagabend, 20. Jänner, im Auditorium Grafenegg die neuen, kulinarischen Botschafter des Landes in den Kategorien „Einsteiger des Jahres“, „Aufsteiger des Jahres“ und „Top-Wirt-Sieger des Jahres“.

Niederösterreichs Wirtinnen und Wirte zaubern ihren Gästen mit einer ehrlichen Küche, regionalen Produkten, die frisch und saisonal zubereitet werden, und einer gelebten Gastlichkeit stets ein Lächeln ins Gesicht. Und eben dieser freudige Ausdruck der Gäste ist für die rund 220 Mitgliedsbetriebe der Niederösterreichischen Wirtshauskultur Bestätigung, Wertschätzung und Motivation zugleich. Um die herausragenden Leistungen in und abseits der Küche zu würdigen, bittet die Wirtshauskultur ihre kulinarischen Botschafter im Rahmen der Veranstaltung „Ein Fest für die Wirte“ am 20. Jänner vor den Vorhang.

„Eine große Bühne für noch größere Innovationstreiber, weil unsere Wirtinnen und Wirte mit ihren kulinarischen, sozialen und gesellschaftlichen Leistungen das typisch Niederösterreichische verkörpern. Die Veranstaltung findet heuer zum 22. Mal statt und hat an Glanz nichts verloren. Die Liste der Nominierten ist gespickt mit wahren Ausnahmetalenten“, sagt Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

In den drei Kategorien „Einsteiger des Jahres“, „Aufsteiger des Jahres“ und „Top-Wirt-Sieger des Jahres“ werden heuer wieder die besten Wirtinnen und Wirte des Landes prämiert. Darüber hinaus wird traditionell das Prädikat „Top-Wirt“ an 67 Wirtshäuser verliehen. „Unsere Vorbereitungen für den Galaabend laufen auf Hochtouren. Neben den Auszeichnungen steht vor allem ein gepflegter Interessensaustausch unserer Gastgeberinnen und Gastgeber im Vordergrund“, sagt Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.

Um auf die Liste der Nominierten zu gelangen, „bedarf es vorab einer freiwilligen, anonymen Testung“, weiß Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. „Ein fachkundiges Testerteam hat in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl unserer Wirtshauskulturbetriebe unbemerkt besucht und konnte sich so einen wunderbaren Überblick verschaffen. Bei der hohen Dichte an qualitätsvollen und authentischen Wirtshäusern in Niederösterreich machen dann oft nur Kleinigkeiten den Unterschied aus“, so Duscher. Wer heuer den Siegertitel erhält, ist streng geheim. Doch die Nominierten stehen ante portas. Sie sind bereit für Höheres. Bereit, um Niederösterreich kulinarisch bestmöglich zu repräsentieren.

Die Nominierten „Einsteiger des Jahres 2020“ sind der Gasthof Prankl in Spitz an der Donau, der Gasthof Pillgrab in St. Valentin und das Gasthaus zur Goldenen Rose in Zwettl. Die Nominierten „Aufsteiger des Jahres 2020“ sind der Gasthof Böck „Roter Hahn" in St. Pölten, der Donauwirt in Weißenkirchen und das Gasthaus Figl in Wolfpassing. Die Nominierten „Top-Wirt-Sieger des Jahres 2020“ sind das Wirtshaus Hirsch Delikatessen in Groß Gerungs, der Gasthof Hueber in St. Georgen an der Leys und das Landgasthaus Stockerwirt in Sulz im Wienerwald.

