ORF SPORT + mit dem Handball-EM-Spiel Österreich – Nordmazedonien und Snowboard in Bad Gastein

Am 14. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 14. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Handball-EM 2020 (erste Halbzeit Österreich – Nordmazedonien ab 18.00 Uhr, Ukraine – Tschechien um 20.15 Uhr), die Höhepunkte von Tag 3 der Youth Olympic Games 2020 um 8.00 Uhr, von den Österreichischen Rad-Staatsmeisterschaften Querfeldein um 22.45 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Semifinale Lulea Hockey – Frölunda Indians um 23.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Sport-Bild“ um 22.15 Uhr. Der Live-Parallelslalom der Snowboarder in Bad Gastein ist ab 19.10 Uhr zu sehen.

24 Mannschaften kämpfen bei der Handball-EM 2020, die vom 9. bis 26. Jänner in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird, in sechs Gruppen um den Einzug in die Hauptrunde. Von den vier Mannschaften je Gruppe ziehen zwei in die Hauptrunde ein. Österreich trifft nach den beiden Auftaktsiegen gegen Tschechien und die Ukraine am 14. Jänner auf Nordmazedonien. Dabei geht es um nicht weniger als den Einzug in die Hauptrunde.

ORF SPORT + überträgt umfassend live von der Handball-EM. Insgesamt stehen rund 30 Spiele live auf dem Programm, darunter auch die erste Halbzeit des Spiels (Halbzeit 2 zeigt ORF 1 ab 19.05 Uhr) Spiel Österreich – Nordmazedonien am 14. Jänner sowie die Semifinalspiele am 24. Jänner, das Spiel um Platz 3 am 25. Jänner und das Finale am 26. Jänner. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

In der Eishockey Champions League treffen am 14. Jänner im Semifinale die beiden schwedischen Klubs Lulea Hockey und Frölunda Indians aufeinander. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. (ORF-TVthek live von 17.50 bis 20.15 Uhr)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

