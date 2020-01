Erfolgreiche Partnerschaft ORF – Wiener Philharmoniker erweitert: Neue Rahmenverträge über exklusive Abokonzerte in TV und Radio

Außerdem: Ausbau der Kooperation mit Klassikportal „fidelio“

Wien (OTS) - Noch mehr philharmonischer Konzertgenuss für das ORF-Publikum! Heute, am Montag, dem 13. Jänner 2020, besiegelten die Wiener Philharmoniker und der ORF die Fortführung und Erweiterung ihrer bereits über sechs Jahrzehnte anhaltenden, erfolgreichen Partnerschaft. Ergänzend zur Kooperation hinsichtlich der Neujahrs-und Sommernachtskonzerte – die jüngste TV-Übertragung des Neujahrskonzerts mit bis zu 1,234 Millionen (im Schnitt 1,093 Mio.) war die beste seit 2013 und die viertbeste aller bisherigen – wurden drei neu gestaltete Rahmenverträge unterzeichnet. Diese regeln die Zusammenarbeit zwischen Wiener Philharmonikern und dem ORF bzw. der von ORF und Unitel betriebenen Klassikplattform „fidelio“ bei Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von ausgewählten Abokonzerten für Radio (Ö1) und TV sowie Online-Streamings bzw. Video-on-Demand-Angeboten.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer betonten in Anwesenheit weiterer Vertreter/innen beider Partner, wie u. a. ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber, Ö1-Chef Martin Bernhofer, „fidelio“-Geschäftsführer Georg Hainzl und Michael Bladerer, Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, den gemeinsamen Willen, in die Zukunft zu investieren.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Mit den Wiener Philharmonikern verbindet den ORF eine ausgezeichnete, langjährige Partnerschaft, die wir im Sinne unseres Publikums fortsetzen und zukunftsweisend erweitern. So ist mit diesen neu gestalteten Rahmenverträgen gesichert, dass auch die nächsten Jahre ausgewählte, längst ausverkaufte Abokonzerte des Weltklasseorchesters live als auch aufgezeichnet im ORF-Radio und -Fernsehen sowie auf ,fidelio‘ genossen werden können. Außerdem stehen – zusätzlich zu den mehr als 130 bereits abrufbaren Programmen – auf unserer Klassikplattform hinkünftig alle, seit 2009 produzierten Neujahrs- und Sommernachtskonzerte sowie weitere EBU-Konzerte der Wiener Philharmoniker zur Verfügung. Damit verfolgen wir gemeinsam konsequent unsere, auf neue Nutzungsgewohnheiten ausgerichtete, Digitalstrategie weiter.“

Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker:

„Wir freuen uns besonders über die Fortsetzung und Ausweitung der bewährten und erfolgreichen Partnerschaft mit dem ORF, Ö1 und ,fidelio‘, die unser exklusives und auf die Abonnementkonzerte fokussiertes Streamingkonzept im audio-visuellen Bereich in idealer Weise abrunden.“

30 Abokonzerte in Ö1, 12 Abokonzerte in ORF III und auf „fidelio“, alle Neujahrs- und Sommernachtskonzerte seit 2009 auf „fidelio“ und mehr

Die drei neu abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen bescheren Musikfans eine Fülle hochkarätiger Klassikhighlights.

So sichert der bereits am 1. September 2019 gestartete und fünf Jahre laufende Radiovertrag den Hörerinnen und Hörern von Ö1 bis zur Saison 2023/24 mindestens 30 der begehrten Abokonzerte (sechs pro Saison) – großteils live im Radio bzw. via Live-Stream unter https://oe1.ORF.at/. Zu den Highlights dieser Saison zählen im Rahmen der Ö1-„Matinee“ (sonntags, 11.03 Uhr) die Live-Übertragungen der Konzerte mit Christoph Eschenbach, der am 16. Februar Werke von Gustav Mahler und Johannes Brahms dirigieren wird, und von Zubin Mehta am 19. April mit Violinist Pinchas Zukerman als Solist sowie Werken von Edward Elgar und Antonín Dvořák.

Eine weitere, am 1. September 2020 beginnende Vereinbarung verlängert für vier Jahre bis zur Saison 2023/24 die TV-Produktion von insgesamt 12 Abokonzerten (drei pro Saison) zur Ausstrahlung in ORF III, inklusive Live-Streaming und Video-on-demand auf „fidelio“. Als nächstes Highlight des noch bestehenden Vertrags zeigt ORF III am 23. Februar um 20.15 Uhr das Philharmoniker-Konzert mit Valery Gergiev (Aufzeichnung 11./12. Jänner) mit Werken von Tschaikowsky und Rimski-Korsakow.

Die dritte Rahmenvereinbarung regelt, beginnend ab 1. September 2019 für fünf weitere Saisonen bis 2023/2024, die Erweiterung der Kooperation zwischen Wiener Philharmonikern und dem Klassikportal „fidelio“ (www.myfidelio.at). Die mehr als 130 bereits bestehenden Programme im Online-Archivangebot der Plattform werden um alle Neujahrskonzerte und Sommernachtskonzerte sowie ausgewählte EBU-Konzerte seit 2009 ergänzt. Außerdem stellt „fidelio“ alle bisherigen und zukünftig vom ORF produzierten Abokonzerte live und auf Abruf zur Verfügung.

Zu den Highlights der aktuellen Saison zählen u. a. der Live-Stream der Sonntags-Matinée am 19. April um 11.00 Uhr, mit Zubin Mehta und Pinchas Zukerman sowie die Video-on-Demand-Premiere des am 6. Jänner von Semyon Bychkov dirigierten Jubiläumskonzerts „150 Jahre Musikverein“ in der „fidelio“-Klassithek.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at