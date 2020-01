Knapp 400.000 sahen Österreichs Handballer im ORF gegen die Ukraine gewinnen

Topwerte auch für die Alpinen und Skispringer; Flachau-Damenslalom am 14. Jänner im ORF-1-Hauptabend

Wien (OTS) - Die Sportfans entdecken ihr Herz für das rotweißrote Handball-Team: Bei der u. a. in Österreich ausgetragenen Handball-EM besiegten gestern, am 12. Jänner 2020, Bilyk und Co. nach Tschechien nun auch die Ukraine – bis zu 384.000 (durchschnittlich in Halbzeit zwei 333.000 bei 11 Prozent Marktanteil, je 12 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) waren via ORF 1 live dabei. Weiter geht es am 14. Jänner um 18.00 Uhr in ORF SPORT +, wenn Österreich gegen Nordmazedonien den Aufstieg in die Hauptrunde fixieren kann. Zeitgleich findet am 14. Jänner in ORF 1 ab 17.55 Uhr der erste Durchgang des Damenslaloms in Flachau statt, Durchgang zwei startet dann um 20.15 Uhr. Aus dem Ziel melden sich Ernst Hausleitner und Benni Raich, es kommentieren Peter Brunner und Thomas Sykora.

Topwerte erreichten gestern auch die alpinen Skifahrerinnen und Skifahrer und die Springer: Bis zu 636.000 (bei 45 Prozent MA bzw. 26 und 32 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) sahen die Damen-Kombination in Zauchensee, bis zu 909.000 (51/37 bzw. 41 Prozent Marktanteil) den zweiten Durchgang beim Herrenslalom in Adelboden. Den zweiten Platz von Stefan Kraft beim Springen in Val di Fiemme sahen 623.000 bei 28 Prozent MA (18 bzw. 20 Prozent in den jungen Zielgruppen).

