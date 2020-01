Wiener Projektentwickler VERMEHRT erwirbt Semmelweis-Areal in Währing

Bestehende Schulnutzung bleibt erhalten, Parkanlage weiterhin öffentlich zugänglich

Wien (OTS) - Eine nachhaltige, widmungskonforme Sanierung und Weiterentwicklung der bestehenden historischen Bausubstanz verspricht VERMEHRT, neuer Eigentümer des bekannten Semmelweis-Areals in Wien Währing. Der Wiener Projektentwickler hat im November 2019 drei Gebäude sowie weite Teile der Parkfläche erworben, nachdem bei einer europaweit durchgeführten Zwangsversteigerung die F.R.F.-HPM Beteiligungen GmbH den Zuschlag erhielt und die Liegenschaft dann weiterveräußerte. Der Kaufpreis von VERMEHRT lag deutlich über dem Ergebnis der Versteigerung, der Eintrag ins Grundbuch erfolgt in den kommenden Wochen.

„Wir haben mit diesem Projekt nicht nur eine historisch bedeutende Liegenschaft erworben, sondern auch die Verantwortung für das bekannte Naherholungsgebiet in Währing übernommen und die nachhaltige Weiterentwicklung der Schulgebäude der AMADEUS Musikschule“, so die beiden Projektentwickler Florian Polak und Gregor Beilein. „Unser Ziel ist es, das bekannte Semmelweis-Areal mit seiner offenen Parkanlage und den darauf befindlichen Objekten in enger Kooperation mit dem Bezirk und der Stadt Wien zu einem attraktiven Bildungscampus zu machen. Wir möchten dies mit größtmöglicher Transparenz und Sorgfalt in Bezug auf die Bürgerinnen und Bürger von Währing machen und wir legen größtes Augenmerk auf den historischen Baubestand.“

Insgesamt beläuft sich die Grundstücksfläche auf 23.297 Quadratmeter, die Parkfläche zwischen den Gebäuden beträgt aktuell 19.228 Quadratmeter. Alle drei Bestandsgebäude werden per Mietvertrag mit 20-jährigem Kündigungsverzicht an die AMADEUS International School Vienna vermietet, die das bereits generalsanierte „Semmelweis Haus III“ bereits seit 2012 für den Schulbetrieb nutzt. Das Haus „Charlotte Bühler Heim 1“ wurde 2014 generalsaniert und beherbergt heute unter anderem einen Kindergarten, Proberäume und Klassenzimmer. Das Haus „Charlotte Bühler Heim 2“ wird derzeit von VERMEHRT generalsaniert und nach der Fertigstellung 2020/2021 an die Schule übergeben.

Die Parkanlage bleibt wie bisher öffentlich zugängig, die neuen Eigentümer übernehmen sämtliche Erhaltungs- Pflege- und Sicherungsverpflichtungen.

Über das Semmelweis Areal

Die Anlage wurde von 1908 bis 1910 im Auftrag der niederösterreichischen Landesregierung durch das niederösterreichische Landesbauamt als Findelhaus auf dem Grund des ehemaligen Gersthofer Schlosses erbaut und als niederösterreichisches Landes-Zentralkinderheim genutzt. Die Architekten waren Karl Otto Limbach und Max Haupt. Als Wien 1922 als eigenes Bundesland von Niederösterreich getrennt wurde, übernahm die Stadt Wien die Institution. 1943 gründete die Stadt in zunächst zwei Pavillons die Semmelweis-Frauenklinik. Im Jahr 2002 wurde diese dann in die städtische Krankenanstalt Rudolfstiftung des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) eingegliedert. Im Zuge der Neuordnung der Wiener Spitalslandschaft übersiedelte im Juni 2019 die Belegschaft der Semmelweis-Frauenklinik in das neu errichtete Krankenhaus Nord. Bereits 2012 konnte die Stadt Wien mit der AMADEUS International School Vienna, einem Privat-Musik-Gymnasium auf Top-Niveau, einen Partner finden, der Teile des Areals für den Schulbetrieb sanierte und nutzt.

Rückfragen & Kontakt:

DI Nikolaus Buchtele

Vermehrt GmbH

Ebendorferstraße 3/14

1010 Wien

+43 1 955 69 47

office @ vermehrt.at