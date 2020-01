Boris Podrecca – Architektur

Terminvorschau für „Architektur im Ringturm“ ab 31. Jänner 2020

Wien (OTS) - Boris Podrecca zählt zu den international renommiertesten Architekten Europas. „Architektur im Ringturm“ präsentiert einen Querschnitt der jüngsten Arbeiten Podreccas im Ausstellungszentrum im Ringturm – und damit in von ihm eigens gestalteten Räumlichkeiten. Die Schau zeigt eine Auswahl aktueller Bauten aus dem vergangenen Jahrzehnt in Bild und präzisen Begleittexten. Neben Architekturmodellen erwarten die Besucher auch Publikationen, die internationale Rezensionen über die Realisierungen Podreccas eindrucksvoll zusammenfassen. Die unglaubliche Vielfalt seiner Werke, ebenso wie Podreccas hervorragende Arbeit des Einpassens in den vorhandenen Kontext, wird in der Ausstellung besonders hervorgehoben.

Kurator:

Adolph Stiller

Presseführung:

Donnerstag, 30. Jänner 2020, 10:00 Uhr

Am Podium:

Boris Podrecca und Adolph Stiller

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

(an Feiertagen geschlossen)

Ausstellungsdauer:

31. Jänner bis 20. März 2020

