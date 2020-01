ORF SPORT + mit der Handball-EM und der Ski Star Challenge Flachau

Am 13. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 13. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Handball-EM 2020 (Island – Russland um 18.00 Uhr, Serbien – Kroatien zeitversetzt um 22.00 Uhr) und von der Ski Star Challenge Flachau 2020 um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von Tag 2 der Youth Olympic Games 2020 um 8.00 Uhr und von der Damen-Kombination in Zauchensee um 23.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

24 Mannschaften kämpfen bei der Handball-EM 2020, die vom 9. bis 26. Jänner in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird, in sechs Gruppen um den Einzug in die Hauptrunde. Von den vier Mannschaften je Gruppe ziehen zwei in die Hauptrunde ein. Österreich trifft in der Vorrundengruppe B in der Wiener Stadthalle am 10. Jänner auf Tschechien, am 12. Jänner auf die Ukraine und am 14. Jänner auf Nordmazedonien.

ORF SPORT + überträgt umfassend live von der Handball-EM. Insgesamt stehen rund 30 Spiele live auf dem Programm, darunter auch das Spiel Österreich – Nordmazedonien am 14. Jänner sowie die Semifinalspiele am 24. Jänner, das Spiel um Platz 3 am 25. Jänner und das Finale am 26. Jänner. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski. (ORF-TVthek: Serbien – Kroatien live von 20.25 bis 22.15 Uhr)

Unter dem Motto „Sport & Society trifft Skitalent“ findet am 13. Jänner, dem Vorabend des Damen-Nachtslaloms, mit der Star Challenge 2020 ein Charity-Event zugunsten von Nachwuchsläufern des Salzburger Skiverbandes statt. Einmal mehr treten ehemalige Skigrößen wie die zweifache „Snow Space Salzburg Princess“ Frida Hansdotter oder Michi Kirchgasser sowie österreichische Society-Promis wie Marc Pircher oder Dorian Steidl auf der rennfertigen Weltcup-Piste gegeneinander an. Unterstützt werden sie dabei jeweils von einem Nachwuchstalent des Salzburger Landesskiverbandes, denen auch der Erlös des Charity-Rennens zugutekommt. Als zusätzliche Motivation für die Teilnehmer wird Skilegende Hermann Maier als Vorläufer der Star Challenge 2020 fungieren und eine perfekte erste Spur in die Piste setzen. Kommentator ist Peter Brunner.

