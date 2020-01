Korosec/Keri: KAV Umbenennung soll Probleme im Wiener Gesundheitswesen vergessen machen

Kosten der unnötigen Umbenennung der KAV-Spitäler werden verschwiegen - Die wahren Probleme im Wiener Gesundheitswesen werden verschleppt

Wien (OTS) - „Durch die unnötige Umbenennung der KAV-Spitäler sollen die zahlreichen Skandale und Probleme im Wiener Gesundheitswesen - angefangen bei Gangbetten, langen Wartezeiten oder den Querelen rund um das KH Nord sowie auch die geplante Aushöhlung der Rudolfstiftung - vergessen gemacht werden. Die dringend notwendige Reform zur Neuorganisation des KAV verschiebt Stadtrat Hacker hingegen auf unbestimmte Zeit“, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Ingrid Korosec. Weiters müssen aufgrund der neuen Namen seit Jahresbeginn Schilder, Homepage, Leitsysteme, Arbeitskleidung, Drucksorten und einiges mehr ersetzt werden. Über die Höhe der entstehenden Kosten der Umbenennung macht der SPÖ-Stadtrat allerdings ein Geheimnis. „Wir verlangen volle Transparenz betreffend die Höhe dieser Steuergeldverschwendung“, so Korosec weiter.



Die Sinnhaftigkeit der Umbenennung erschließt sich nicht. So haben sich in der Landstraßer Bezirksvertretung Ende Dezember alle Fraktionen inklusive des SPÖ-Bezirksvorstehers gegen die Umbenennung der Rudolfstiftung in Klinik Landstraße ausgesprochen. „Außer einem Ablenkungsmanöver bringt eine solche Umbenennung niemanden etwas! Die Rudolfstiftung soll auch weiterhin Rudolfstiftung heißen. Das ist ein vertrauter Name für die Landstraßer Bevölkerung und der einhellige Wunsch des Bezirks. Vielmehr sollte es darum gehen, die Rudolfstiftung als Spital mit einem umfassenden Behandlungsangebot zu erhalten und die Absiedelung wichtiger Abteilungen zu verhindern“, so der Klubobmann der Neuen Volkspartei Landstraße, Georg Keri. „Die wahren Probleme im Wiener Gesundheitssystem, die jeden Tag aufs Neue auftauchen, werden mit einer solchen kosmetischen Maßnahme nicht gelöst“, so Korosec und Keri abschließend.



